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Ayı saldırısına uğrayan çoban: ‘Ben sana ne yaptım koca oğlan’ dedim

16.07.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da meydana gelen olayda 70 yaşındaki çoban ayı saldırısına uğradı. Sadık Batum adındaki adamın bacağına yaklaşık 30 dikiş atıldı. Tedavisinin ardından taburcu olan Batum, ''Ben sana ne yaptım koca oğlan dedim. Ölüyorum galiba dedim. Çok büyük, siyah bir ayıydı. Şansıma orada köyün gençleri motosikletle piknik yapmaya gelmişler. Onlar geldiler, beni oradan aldılar'' dedi.

Ayı saldırısına uğrayan çoban: ‘Ben sana ne yaptım koca oğlan’ dedim

Kütahya'nın Domaniç ilçesi Sarıot köyünde çobanlık yapan Sadık Batum (70), büyükbaş hayvanlarını otlatmak amacıyla ormanlık alana gitti. Köyden yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Göçet mevkisinde bir ayının saldırısına uğrayan Batum, çevredekilerin yardımıyla Domaniç İlçe Hastanesine götürüldü. Bacağına yaklaşık 30 dikiş atılan yaşlı adam, tedavisinin ardından taburcu edildi.

"BEN SANA NE YAPTIM KOCA OĞLAN''

Sadık Batum, AA muhabirine, ormanda ayı ile karşılaşınca hem şaşırdığını hem de korktuğunu söyledi. Ayının bacağından pençelediğini belirten Batum, "Ben sana ne yaptım koca oğlan dedim. Ölüyorum galiba dedim. Çok büyük, siyah bir ayıydı. Şansıma orada köyün gençleri motosikletle piknik yapmaya gelmişler. Onlar geldiler, beni oradan aldılar." diye konuştu.

AA-20220716-28434077-28434074-KUTAHYADA_AYI_SALDIRISINA_UGRAYAN_COBAN_YARALANDI

Sarıot Köyü Muhtarı Sadık Eryaşar da yaklaşık 10 gün önce ayı saldırısında bir büyükbaş hayvanın telef olduğunu dile getirdi. Eryaşar, "Köyümüzün fasulyesi meşhur ama ayılardan korkumuza ekemiyoruz. Köyün çevresinde 15 civarında ayı olduğunu tahmin ediyoruz. Önlem alınmasını istiyoruz." dedi.

AA-20220716-28434077-28434075-KUTAHYADA_AYI_SALDIRISINA_UGRAYAN_COBAN_YARALANDI

(AA)

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Kütahya
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