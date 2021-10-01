Ayı yiyecek için ilçeye indi, gören cep telefonuna sarıldı

Gündüz saatlerinde ormandan inerek TOKİ konutları bölgesine gelen bozayı, çöpte yiyecek aradı. Çevrede ayıyı görenlerden bazıları kaçarken, diğerleri de cep telefonu ile o anları saniye saniye kayıt altına aldı. Bazı kişiler ise ayıya yaklaşarak selfie yaptı.

"GECE VEYA GÜNDÜZ KARŞINIZA ÇIKABİLİR"

Ayıların yiyecek bulmak için sık sık bölgeye indiğini belirten Deniz Demir, "Sarıkamış'ın her yerinde gece veya gündüz karşınıza ayı çıkabilir. Adeta insanlarla iç içe yaşayan ayılar, yiyecek bulmak için gündüzleri ilçedeki çöplere bile geliyor. Sürü halinde ise genelde ilçenin çöpünün döküldüğü alana gidiyorlar. Bugüne kadar kimseye zarar vermediler. Ama yine de temkinli olmaz lazım" dedi.

Evlerin önündeki çöpleri karıştırıp bulduğu yiyecekleri yiyen ayı ise daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: DHA

