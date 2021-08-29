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Ayıların drone ile imtihanı!

29.08.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nin en sevilen misafirleri arasında bulunan ayılar, drone ile görüntülendi. Kendilerine yaklaşan drone'u fark eden ayıların tepkileri ziyaretçileri gülümsetti.

İç Anadolu'nun en büyük hayvanat bahçesi, 153 türden bin 450'ye yakın hayvana ev sahipliği yapıyor. Misafirlerini ağırlamaya devam eden Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi içerisinde bulunan ayılar ise, kendilerine yaklaşan dronu gördüklerinde yaptığı hareketler, ziyaretçilerini keyiflendirdi. Ayılar; bazen sağa sola kaçarken, bazen de dronu yakalamak için uygun zamanı kolladı.

YAZ DÖNEMLERİNDE SERİNLETME SİSTEMİ DEVREYE GİRİYOR

Öte yandan, Hayvanat Bahçesi Müdürü Burhanettin Bacak ise hayvanların aşırı sıcaklardan etkilenmemesi için çeşitli yöntemler uyguladıklarını söyleyerek, "Buradaki hayvanlarımız sadece İç Anadolu Bölgesi'nde yaşayan hayvanlar değil, tropik bölgelerden de gelen hayvanlarımız var. Bunların barınakları, hayvanat bahçemiz kurulurken şartlarına göre yapılmış. Özellikle yaz dönemlerinde hayvanlarımızın sıcaktan etkilenmemesi için serinletme sistemlerini açıyoruz, buzlu kokteyller hazırlıyoruz" dedi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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