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Aykut Enişte filmi İzmir galasıyla tüm Türkiye’de vizyona girecek

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.05.2019 11:58 | Son Güncelleme

Yılın en komik filmlerinden birisi olması beklenen "Aykut Enişte" filmine 24 Mayıs 2019 tarihinde özel bir gala gerçekleştirileceği ifade edilirken, film İzmir galasıyla birlikte tüm Türkiye’de aynı anda vizyona girecek.

Aykut Enişte filmi İzmir galasıyla tüm Türkiye’de vizyona girecek

Yılın en komik filmlerinden birisi olması beklenen "Aykut Enişte" filmine 24 Mayıs 2019 tarihinde özel bir gala gerçekleştirileceği ifade edilirken, film İzmir galasıyla birlikte tüm Türkiye’de aynı anda vizyona girecek. Filmin başrol oyuncuları da İzmir’de hayranlarıyla buluşacak.
İzmir Optimum Alışveriş Merkezi’nde 24 Mayıs’ta gerçekleşecek "Aykut Enişte" filminin İzmir galasına, filmin başrol oyuncusu Cem Gelinoğlu da katılacak. Cem Gelinoğlu’nun senaryosunu yazıp başrollerini Melis Babadağ ve Ege Kökenli ile paylaştığı Aykut Enişte filminin İzmir galası sonrasında, film aynı anda tüm Türkiye’de vizyona giriyor.
Film ekibi ise saat 19.00’da hayranlarıyla bir araya gelecek. Seyirci ile buluşmanın ardından ekip, 19.30’da İzmir Optimum’un sinema salonlarında filmi sinemaseverler ile birlikte izleyecek.
Filmde, iki ailenin birden damadı olan eniştenin başına gelenler komik bir dille beyazperdeye yansıtıldı. Düğün arefesinde Aykut Enişte mahallenin sevgisini kazanır. Tek istediği ise sıcak bir yuva kurmak olan Aykut Enişte’nin telefon dükkanı, tezgahtaki böreğine kadar soyuluyor. Bahtsız Aykut Enişte’nin hem dükkanı hem midesi bomboş kalırken, maceraya start veren hırsızlık olayı bir anda Aykut Enişte’yi iki aileye birden enişte yapıyor.

Aykut Enişte filmi İzmir galasıyla tüm Türkiye’de vizyona girecek

Aykut Enişte filmi İzmir galasıyla tüm Türkiye’de vizyona girecek

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