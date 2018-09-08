Aylar önce düğmeye basıldı! Bahis çetesi soruşturmasında iki binden fazla şüpheli

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nda yasa dışı bahis şebekelerine yönelik çok geniş kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı.

Vatan Gazetesi'nden Elif Altın'ın haberine göre, savcılık ve emniyet birimleri MASAK’ın ihbarı ve suçüstü halleri üzerine aylar önce soruşturmanın düğmesine bastı. Dosya kapsamında titizlikle yapılan çalışmalarda 2 binin üzerine şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin yüzde 90’ı MASAK raporu sonucu hesaplarında olağanüstü hareketler tespit edilen kişiler olduğu öğrenildi. Şüphelilerin bahis oynattığı mekanlar ve internet siteleri kontrol altına alınmaya başlandı. Özellikle genç yaştaki kişileri ağlarına düşüren şebeke üyelerinin devletten ciddi boyutta milyonları bulan vergi kaçırdıkları da belirlendi. Örgütün söz konusu paraları farklı hesaplar üzerinden yurtdışına kaçırdıkları tespit edildi.

Dosya kapsamında savcılığa başvurarak kurtulmayı isteyen mağdurlarda bulunduğu öğrenildi. Savcılık, bu dosyayla kumar haline gelmiş olan yasa dışı bahisten toplumu özellikle de gençleri kurtarmayı ve devletin vergi kaybını önlemeyi amaçlıyor. Şebeke üyelerinin yurtdışı kaynaklı internet siteleri üzerinden ve dikkat çekmemek için paravan işyerleri açarak buralarda bahis oynattıkları belirlendi.

