Aylık kahve harcaman ne kadar?

Dışarıya o parayı vereceğime evde çay demlerim daha iyi.

Çok nadir, sadece kendimi ekstra ödüllendirmek istediğim günlerde.

Ay sonu gelince "Termos mu taşısam?" diye düşünüyorum.

Kahve öğütücüm ve yarı otomatik bir espresso makinesine sahibim.

Tam otomatik bir espresso makinem var.

3/8 Evde kullanmaktan asla vazgeçemediğin bir kahve ekipmanın var mı?

5/8 Sence bir kahvenin kırk yıl hatrı olur mu?