Aylık kahve harcaman ne kadar?

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Söyle bakalım, dışarıda kahve içme alışkanlığın nasıl?
Her sabah aksatmadan kafeden alıyorum. Baristayla artık akraba gibiyiz.
Ay sonu gelince "Termos mu taşısam?" diye düşünüyorum.
Çok nadir, sadece kendimi ekstra ödüllendirmek istediğim günlerde.
Dışarıya o parayı vereceğime evde çay demlerim daha iyi.
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Bitkisel süt için ekstra ücret alınmasını doğru buluyor musun?
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Evde kullanmaktan asla vazgeçemediğin bir kahve ekipmanın var mı?
Tam otomatik bir espresso makinem var.
Kahve öğütücüm ve yarı otomatik bir espresso makinesine sahibim.
French press işimi görüyor.
Ay elektrikli cezve ile Türk kahvesi neyime yetmiyor?
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Sence bir kahvenin kırk yıl hatrı olur mu?
Yok ayol. Ona 80 yıl diyelim!
Nasıl bir kahve içtiğime bağlı.
Kiminle içtim? Ne zaman içtim? Bunlar önemli detaylar.
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Sürekli kullandığın bir kahve türünü seçer misin?
Pudra kıvamında kahve. Türk kahvesi için.
Granül ve hazır kahve diyenleri asla anlamayacağım...
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Son sorudayız! Günde kaç fincan kahve içmek seni paklar?
Birkaç yudum diyebilirim.