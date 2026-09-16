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Aylık kahve harcaman ne kadar?

Ay sonu hesap ekstresini açtığında o bitmek bilmeyen kafe harcamalarını görmek can sıkıcı olabiliyor. Her gün dışarıdan kahve almak bütçeyi yorarken evde iyi kahve yapmak da ayrı bir mesai gibi hissettiriyor. Peki senin bu maliyet ve zahmet döngüsüyle aran nasıl? İşin içine biraz bütçe biraz da mutfak alışkanlıklarını katalım.

Aylık kahve harcaman ne kadar?

Kahve harcamana bakıyoruz!

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Söyle bakalım, dışarıda kahve içme alışkanlığın nasıl?

Söyle bakalım, dışarıda kahve içme alışkanlığın nasıl?
Her sabah aksatmadan kafeden alıyorum. Baristayla artık akraba gibiyiz.
Ay sonu gelince "Termos mu taşısam?" diye düşünüyorum.
Çok nadir, sadece kendimi ekstra ödüllendirmek istediğim günlerde.
Dışarıya o parayı vereceğime evde çay demlerim daha iyi.
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Bitkisel süt için ekstra ücret alınmasını doğru buluyor musun?

EVET
HAYIR
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Evde kullanmaktan asla vazgeçemediğin bir kahve ekipmanın var mı?

Evde kullanmaktan asla vazgeçemediğin bir kahve ekipmanın var mı?
Tam otomatik bir espresso makinem var.
Kahve öğütücüm ve yarı otomatik bir espresso makinesine sahibim.
French press işimi görüyor.
Ay elektrikli cezve ile Türk kahvesi neyime yetmiyor?
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Favori kahveni seç bakalım!

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Sence bir kahvenin kırk yıl hatrı olur mu?

Sence bir kahvenin kırk yıl hatrı olur mu?
Yok ayol. Ona 80 yıl diyelim!
Nasıl bir kahve içtiğime bağlı.
Kiminle içtim? Ne zaman içtim? Bunlar önemli detaylar.
Vardır elbette.
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Sürekli kullandığın bir kahve türünü seçer misin?

Sürekli kullandığın bir kahve türünü seçer misin?
Çekirdek kahve
Kapsül kahve
Öğütülmüş kahve
Pudra kıvamında kahve. Türk kahvesi için.
Granül kahve
Hazır kahve
Granül ve hazır kahve diyenleri asla anlamayacağım...
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Kahve içilecek güzel bir yer seçer misin?

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Son sorudayız! Günde kaç fincan kahve içmek seni paklar?

Son sorudayız! Günde kaç fincan kahve içmek seni paklar?
3-4 fincan yeterli.
Maksimum 2 fincan.
Birkaç yudum diyebilirim.
2-3 günde bir anca.
Anahtar Kelimeler:
Philips Yaşam Kategorisi Philips Kahve Philips Ev Yaşam
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