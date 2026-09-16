Hangi dönemin kahve kültürüne aitsin?

1/8
Sabah kalktın. Gözün tam açılmamış. Kahveden ilk beklentin nedir?
Ayıltması. Başka hiçbir vasfı olmasına gerek yok.
Ağır ağır pişsin, kokusu bütün evi sarsın. Acelemiz mi var?
Üzerinde bol kreması ve karameli olsun da güne tatlı başlayayım.
Öyle alelade bir şey içemem. Hangi çekirdek, ne şartlarda kavrulmuş bilmem lazım.
2/8
Bir kafeye oturdun, etrafına bakıyorsun. Seni ne rahatsız eder?
Laptop ekranına gömülmüş, çıt çıkarmayan insanlar. Burası ofis mi kardeşim?
Kahvemin gramajını tartmayan baristanın o laubali tavrı.
Menüde sadece "kahve" yazması. İsimleri telaffuz ederken yorulmuyorsam o mekanı pek sevmem.
Müzik yoksa, şöyle rahat koltuklar yoksa pek duramam.
3/8
Süt tozu kullanıyor musun?
Ne yalan söyleyeyim, bazen çok büyük hayat kurtarıyor.
4/8
Kahveni hazırlarken mutfakta geçen o sürede kafandan neler geçiyor?
"Daha bardağı ısıtmadım, hayat gerçekten çok zor."
"Şu suyun sıcaklığı 93 dereceyi geçmese bari."
"Köpüğü taşmadan alsam da misafire rezil olmasam."
"Acaba bu sefer üstüne tarçın mı döksem?"
5/8
Bir fincan kahveye servet ödediğini fark ettin. İç sesin tam olarak ne der?
Adamlar o çekirdeği dünyanın öbür ucundan getirmiş, helali hoş olsun.
Bizim mahalledeki kahvehanede aynı paraya on çay, iki sade kahve içerdim.
Fotoğrafı çok güzel çıktı, mekanı da havalı, parasına değdi bence.
Alt tarafı sıcak su ve çekirdek. Enayi miyim ben?
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Yolda yürürken elinde karton bardakla kahve içmek sence nasıl bir hareket?
Son derece normal. Hayat akıyor, durup keyif yapacak vaktimiz mi var?
Felaket. O sıcaklık hissi porselenden geçecek arkadaş, kartonla bu iş olmaz.
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Kahvenin yanına tatlı olarak ne alırsın?
Tatlı mı? Kahvenin kendi asiditesi ve meyvemsi notaları zaten yeterli.
Ağır bir cheesecake ya da kocaman bir muffin fena gitmez.
Su ve lokum. Gelenek bozulmaz.
8/8
Gece saat 11. Canın kahve çekti. Ne yaparsın?
Yapıştırırım bir tane. Uykum kaçarsa da kaçar, dünyanın sonu değil ya.
Sütlü köpüklü hafif bir şeyler ayarlarım ki midemi yormasın.
O saatte kahve içilmez. Anca ağır bir misafir gelirse yaparım.
Decaf (kafeinsiz) bir seçenek demlerim, sistem bozulmasın.