Ayn el Arab'ı terkeden ABD askerleri ile Suriye ordusu karşılaştı

Rus haber ajansı RT görüntüleri "Acaba birbirlerini selamladılar mı?" ifadeleriyle paylaştı.

Görüntülerde ABD zırhlıları ile Esad Güçleri aynı karede yer alırken iki güç arasında temas kurulmadığı gözlemlendi.

Syrian Army meet US troops on a highway as American forces move out from Kobani. Wondering if they waved to each other… pic.twitter.com/iNvBy0By0w — RT (@RT_com) October 14, 2019

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, dün Suriye ordusunun ülkenin kuzeyindeki Münbiç kentine girdiğini açıklamıştı.

MÜNBİÇ VE AYN EL ARAB'A GİRECEKLER

SDG ile Suriye yönetiminin anlaşmaya vardığı, bölgedeki kimi yerlerin Suriye ordusunun kontrolüne bırakılacağı söylenmişti. Suriye ordusunun 48 saat içinde Münbiç ve Ayn el Arab'a gireceği duyurulmuştu.

