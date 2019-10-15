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Ayn el Arab'ı terkeden ABD askerleri ile Suriye ordusu karşılaştı

DÜNYA HABERLERİ  | 15.10.2019 10:55 | Son Güncelleme

Terör örgütü YPG kontrolündeki Ayn el Arab'tan (Kobani) çekilen ABD askerleri ile bölgeye doğru giden Suriye ordusu otoyolda karşılaştı. İki güç arasında temas kurulmadığı dikkat çekti.

Ayn el Arab'ı terkeden ABD askerleri ile Suriye ordusu karşılaştı

Rus haber ajansı RT görüntüleri "Acaba birbirlerini selamladılar mı?" ifadeleriyle paylaştı.

Görüntülerde ABD zırhlıları ile Esad Güçleri aynı karede yer alırken iki güç arasında temas kurulmadığı gözlemlendi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, dün Suriye ordusunun ülkenin kuzeyindeki Münbiç kentine girdiğini açıklamıştı.

MÜNBİÇ VE AYN EL ARAB'A GİRECEKLER

SDG ile Suriye yönetiminin anlaşmaya vardığı, bölgedeki kimi yerlerin Suriye ordusunun kontrolüne bırakılacağı söylenmişti. Suriye ordusunun 48 saat içinde Münbiç ve Ayn el Arab'a gireceği duyurulmuştu.

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ayn el arab ABD Suriye karşılaşma

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