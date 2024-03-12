Aynaya bakınca anlaşılıyor! Yüzünüzden okunan 5 vitamin eksikliği ve iyi gelen yiyecekler

Yüz, vücudumuzun sağlık durumu hakkında önemli ipuçları verebilir. Bu bilgi ışığında bazı belirtiler vitamin eksikliklerini de gösterebilir. Aynaya bakınca anlaşılan 5 vitamin eksikliği ve bu eksiklikleri gidermek için iyi gelen yiyecekler bulunuyor. Doğru besinleri tüketerek bu eksiklikleri gidermek, hem sağlığımızı korumak hem de cilt sağlığımızı desteklemek için önemlidir.

Vücudumuza ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri sağlamanın en iyi yolu sağlıklı ve dengeli beslenmektir. Ancak sağlıklı beslensek bile bazı sağlık sorunları nedeniyle yine de bazı mikro besinleri yeterince alamamış oluruz. Bu eksiklikler kan tahlilinde belli olur ama bazen de cilt, saç ve tırnaklar bazı eksiklikleri gösterir.

ŞİŞ GÖZLER

Gözlerin fazla şiş olması iyot eksikliğinden olabilir. İyot eksikliğinin diğer işaretleri cilt kuruluğu, kilo alma ve tırnakların kolay kırılmasıdır.

İyi gelen yiyecekler: Deniz ürünleri, süt ve süt ürünleri, yumurta, ıspanak ve kuşkonmaz, çilek ve ahududu, iyotlu tuz.

SOLUK CİLT

Solgunluk B12 vitamini eksikliği belirtisi olabilir. B12 eksikliğinin bir diğer belirtisi de yumuşak dildir.

İyi gelen yiyecekler: Somon, uskumru, sardalya, kırmızı et, tavuk, hindi, süt ve süt ürünleri, yumurta.

KURU SAÇ

Düşük biyotin ve çinko seviyesi tırnakların da kolay kırılmasına yol açabilir.

İyi gelen yiyecekler:Yumurta, badem, fındık, ceviz gibi kuruyemiş, baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler, yulaf ezmesi, mantar, süt ve süt ürünleri.

SOLUK DUDAKLAR

Dudakların soluk renkte olması da anemik olduğunuzun işareti olabilir ve beslenmede daha fazla demire veya folik asite ihtiyaç vardır. Demir/folik asit eksikliği bağışıklık sistemini de zayıflatır. Soluk beniz ve soluk dudaklar birlikte anemi işaretidir.

İyi gelen yiyecekler: Kırmızı et, deniz ürünleri, kuru fasulye, koyu yeşil yapraklı sebzeler, kuru meyveler, kepekli tahıllar, kuru yemişlerdir.

DİŞ ETİ KANAMASI

Diş fırçaladıktan sonra diş etlerinde biraz kanama olması normaldir. Ancak diş etleri hassas ve sık sık kanıyorsa bu C vitamini eksikliğinden olabilir.

İyi gelen yiyecekler:Portakal, mandalina, nar gibi narenciyeler, kırmızı biber, kıvırcık lahana (kale), brüksel lahanası, brokoli gibi koyu yeşil yapraklılar, kivi, çilek, frambuaz, böğürtlen gibi kırmızı-mor meyveler, ananas, mango.





