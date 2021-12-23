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Aynı anda hem doğallık hem temizlik isteyenler buraya! Banyonuzdaki mikropları kovalayacak doğal temizlik spreyi tarifi

23.12.2021 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evinizde hijyene en fazla ihtiyaç duyan alanlar banyolarınız. Haliyle banyo temizliği de epey uğraştırıcı olabiliyor. Kişisel bakım ürünleri yeterince temizlenmediğinde kalıntı bırakabiliyor veya banyonuz nemli kalıp buralarda bakteri üremesine sebep olabiliyor. Banyo temizliğinde doğal ve ekonomik çözümler arayanlar için doğal banyo temizlik spreyi tarifi yazımızda.

Aynı anda hem doğallık hem temizlik isteyenler buraya! Banyonuzdaki mikropları kovalayacak doğal temizlik spreyi tarifi

Banyolar, evinizin en sık ve özenli temizlenmesi gereken alanları. Banyolarda hijyen sağlamaya çalışırken kullanılan temizlik ürünleri yüzünden pek çok farklı kimyasala maruz kalabiliyorsunuz. Cildinize zararlı bu tarz kimyasal ürünler yerine, evde kendi doğal banyo temizlik spreyinizi hazırlayabilirsiniz. Pratik banyo temizlik spreyi tarifi yazımızda.

DOĞAL BANYO TEMİZLİK SPREYİ TARİFİ

MALZEMELER

  • 3 yemek kaşığı karbonat

  • 1 çay bardağı limon suyu

  • Şişenin yarısı kadar beyaz sirke

  • Şişeyi dolduracak kadar ılık su

HAZIRLANIŞI

  • Boş bir sprey şişesinin içini temizleyin. İçine 3 yemek kaşığı karbonat koyun.

  • Limon suyunu üzerine boşaltın.

  • Şişenin yarısına kadar gelecek şekilde beyaz sirke doldurun.

  • Tamamını dolduracak kadar ılık su ekleyin.

  • Malzemeleri çalkalayarak karıştırın ve homojen bir karışım elde edin.

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DOĞAL TEMİZLİK SPREYİNİN KULLANIMI

Karışımı elde ettikten sonra banyonuzdaki tüm yüzeylerde kullanabilirsiniz.

  • Karışımı klozetinizin üzerine sıkıp bir fırça yardımıyla her yerine dağıtın. Biraz bekletip bol suyla durulayın.

  • Duş kabininizi sabun kalıntılarından karbonatlı karışımla arındırabilirsiniz. Karışımı duş kabininize püskürtün. Yumuşak bir sünger yardımıyla ovalayın. Biraz bekleyip ılık suyla durulayın.

  • Lavabonuz için de uygun olan karbonatlı karışımı, lavabonuzun her tarafına sıkın ve temiz bir süngerle dağıtın.

  • Karbonat ve sirke karışımı, lavabonuzun giderini açmak için de en büyük yardımcınız olacak. Karışımdan bolca hazırlayıp lavabo giderine dökün. Bir süre lavabonuzu kullanmayın.

  • Banyonuzda fazlasıyla kir tutan bir diğer bölge de derz araları. Bu alanların temizliği, özellikle temizleme süreleri uzadıkça kirlerin tortu haline gelmesi sebebiyle oldukça zor olur. Sirkeli karbonat karışımını derz aralarına sıkın ve bir bulaşık teli yardımıyla ovalayarak bol suyla durulayın.

  • Fayanslarınızda su lekeleri varsa karışımı buralara püskürtüp temiz bir bez yardımıyla silin.
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