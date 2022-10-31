Aynı safa çayı neye iyi gelir? Aynı safa çayı nasıl demlenir?

Doğada bulunan çeşitli bitkiler insanlığın varoluşundan beri tüketilir. Çeşitli rahatsızlıkların iyileşmesi veya yaraların tedavisi gibi birçok konuda bu bitkilere başvurulur. Bitkilerin tüketilmesi için kullanılan en yaygın yöntem ise çay olarak içmektir. Aynı safa bitkisinden elde edilen çay da oldukça faydalı ve kullanımı yaygındır. Güney Amerika kökenli olduğu tahmin edilen aynı safa, daha çok süs bitkisi olarak bilinse de çayı da tüketilir. Sağlığa pek çok faydası olan aynı safa çayı neye iyi gelir?

Aynı safa çayı ne işe yarar?

Ülkemizde daha çok süs bitkisi olarak bilinen aynı safa, birçok renge sahiptir. Aynı safa çiçeğini bitki çayı olarak tüketmenin yanında çeşitli yaraların üzerine de uygulanan bu çay, özellikle bebeklerde yaşanan pişik problemlerinin çözümü için etkili olur. Bu bitkinin çayı yapılarak içildiğinde bünyeye birçok fayda sağlamaktadır. Aynı safa çayı faydaları şu şekildedir:

Kanı temizleme özelliği bilinen faydalarından bir tanesidir.

Sindirim sistemi üzerindeki olumlu etkisi sonucu bağırsakta yaşanan ülser gibi rahatsızlıklara iyi gelir.

Detoks etkisiyle özellikle safra kesesinde yaşanabilecek rahatsızlıkları engellemeye yardımcı olur.

İyi bir antioksidan deposu olduğu için hastalık durumlarında tüketilmesi iyileşmenin hızlanmasına etki eder.

Aynı safa çayı pansuman olarak da yanıklar üzerinde kullanılabilir.

Özellikle güneş yanıklarının iyileşmesinde oldukça etkili olduğu bilinir.

Hem antioksidan etkisiyle soğuk algınlıklarına karşı iyi gelir hem de bu hastalıkta yaşanan öksürüğün kesilmesine de fayda sağlar.

Mide bulantısında aynı safa çayı tüketmek daha iyi hissetmeye yardımcı olur.

Her ne kadar doğal bir ürün olsa da bitki çaylarının tüketimine dikkat etmek gerekir. Düzenli kullanmadan önce mutlaka bir uzmana danışılmalıdır. Bitki çaylarının bilinen olumlu etkilerinin yanında fazla tüketim sonucu olumsuz etkileri de olabilir. Aynı safa çayının da önerilen miktarlardan fazla tüketilmesi sonucunda alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Özellikle hamile olanların ve emziren annelerin bu çayı tüketirken dikkatli olması ve bir doktora danışması gerekir. Bitki çayları fazla kullanımda tansiyon problemlerine sebep olabileceği için aynı safa çayını kullanan tansiyon hastalarının dikkat etmesi önemlidir. İlaç kullanan kişilerin doktorlarına danışmadan aynı safa çayını tüketmesi çeşitli rahatsızlıklara yol açabilir. Sakinleştirici etkiye sahip olduğu için kullanılan ilaçların yan etkileriyle birlikte devamlı uyku hâline sebep olabilir ve günlük hayatı olumsuz etkileyebilir.

Aynı safa çayı nasıl yapılır?

Aynı safa bitkisi birçok yerde bulunabilen ve yaygın olan bir süs bitkisi olarak bilinir. Bu bitki uygun olan şekilde hazırlanarak tüketildiğinde birçok rahatsızlığın önüne geçilebilmektedir. Aynı safa çayı tarifi için gereken malzemeler şunlardır:

Bir çay kaşığı kurutulmuş aynı safa bitkisi

Bir su bardağı su

Aynı safa çayı nasıl demlenir?

Önce bir su bardağı su kaynatılır. Kaynayan suya önceden kurutulmuş aynı safa bitkisi eklenir. Yaklaşık olarak 10 dakika bekletilen çay süzülür. Süzüldükten sonra içmeye hazır hâle gelir. Hazırlanan çay biraz soğutulduktan sonra bir pamuk yardımıyla yanıklar üzerinde pansuman olarak kullanılabilir. Güneş yanıklarının üzerine kullanılabildiği gibi pişiklerde de oldukça etkili olduğu bilinir. Aynı zamanda cilde sürüldüğünde leke oluşumunun engellenmesinde etkilidir.

Aynı safa çayı zayıflatır mı?

Mide ve bağırsak gibi sindirim sistemi organları üzerindeki olumlu etkisiyle bilinen aynı safa çayı vücuttaki toksinlerin atılmasında da oldukça etkilidir. Aynı safa çayı metabolizmayı hızlandırıcı etkiye sahiptir. Bunun yanında yağ yakma özelliğine de sahip olan aynı safa çayı düzenli kullanımda kilo verme sürecine yardımcı olur. Kilo vermek isteyenlerin sıklıkla başvurduğu bitki çayları her ne kadar olumlu etkilere sahip olsa da tek başına kesin sonuçlar vermemektedir. Bu sebeple mutlaka bir uzmana danışarak tüketilmelidir.

Aynı safa çayı adet söktürür mü?

Pek çok derde deva olan aynı safa çayı adet dönemine de oldukça olumlu etkileri mevcuttur. Aynı safa çayı menstruasyon döngüsünü düzenleme ve regl döneminde yaşanan ağrıları geçirme konusunda oldukça etkilidir. Ancak regl döneminde uzun süreli bir rahatsızlık yaşanıyorsa mutlaka doktora başvurulmalıdır.