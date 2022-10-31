Hünnap çayı faydaları nelerdir? Hünnap çayı nasıl yapılır?

Hünnap meyvesi, kökeni Çin olan ve Çin’in alternatif tıpta sıkça kullandığı meyveler arasındadır. Geçmişi çok eski yıllara dayanan bu meyve, Güney Asya’da yetişen ve “Çin hurması” olarak da isimlendirilen alternatif tıpın gözde meyveleri arasındadır. Hem taze hem de kurutulmuş olarak tüketilebilen hünnap meyvesi, sert çekirdeklere sahip olup kabukları kırmızıdır. Elmayı andıran bir görüntüye sahip bu meyvenin kullanım yelpazesi oldukça geniştir.

Hünnap meyvesi birbirinden farklı alanlarda kullanılan yaygın bir meyvedir. Hünnap meyvesinin dağılmaması sayesinde reçeli yapılıp sevilerek tüketilen meyvelerdendir. Ayrıca bu meyvenin sadece reçeli değil turşusu ve sirkesi de yapılabilir. Bazı yörelerde çerezler arasında da yerini alan hünnap meyvesi, bazı tatlıların süslenme amacıyla da kullanılır. Bu meyvenin demlenmesiyle ise insan sağlığına pek çok yarar sağlayan bir çay hazırlanır. Peki, hünnap çayı neye iyi gelir?

Hünnap çayı ne işe yarar?

Yüzyıllardır hayatımızın bir parçası olan bitki çayları doğal bir şifa kaynağıdır. Özellikle son dönemlerde doğal olanı aramamız ve sağladığı yararlardan doğal yollarla faydalanabildiğimiz bitki çayları sıkça tercih edilir. Pek çok faydası bulunan ve şifalı çaylar arasında yerini alan hünnap çayı da oldukça yararlı bir çaydır. Hünnap meyvesinin demlenmesiyle oluşan bu çay pek çok hastalığın tedavisinde yardımcı rol oynar. Hünnap çayı faydaları ise şu şekildedir:

Taşıdığı C vitamini sayesinde cilt sağlığına iyi gelir.

Yaşlanma karşıtı görev alan bitki çayları arasında önemli bir yeri vardır.

Yüksek lif barındırdığından bağırsağın işlevini büyük oranda düzenler.

Kalsiyum ve fosfor sayesinde kemik sağlığına iyi gelir.

Vücuttaki kan şekeri seviyesini düzenleyerek kan şekeri seviyesinin kontrollü bir şekilde yükselmesini sağlar.

Kalp sağlığını korur ve kalp hastalıklarına karşı korucu bir rol oynar.

Alternatif tıpın vazgeçilmez çaylarından olan hünnap çayı kansızlığın önlenmesine yardımcıdır.

Uyku problemlerini en aza indirir.

Sakinleştirici özelliğinden dolayı antidepresan görevi görür.

Soğuk algınlığı ve öksürüğü en aza indirmeye yardımcıdır.

Karaciğer sağlığına iyi gelir.

Düşük kalorisi sayesinde fazla kilolardan kurtulmak isteyenlerin yardımcısıdır.

Sindirim sistemini düzenleyerek sindirim şikayetlerini en aza indirir.

Pek çok şikâyete deva olan hünnap çayı insan sağlığına sayısız fayda sağlar. Bu faydalardan yararlanabilmenin en önemli noktasıysa doğru hazırlanıp yeterli miktarda kullanımıdır. Peki, hünnap çayı nasıl yapılır?

Hünnap çayı tarifi

Hünnap çayı tarifi için gerekli malzemeler:

3 litre su

Bir kilogram kurutulmuş hünnap meyvesi

Bir adet limon

Bir adet armut kabuğu

Yarım çay kaşığı taze zencefil

Çubuk tarçın

Hünnap çayı nasıl demlenir?

3 litre suyu tencereye koyun ve kaynatın.

Kaynayan suya yarım çay kaşığı taze zencefili ilave edin.

Ardından bir adet armut kabuğu ve çubuk tarçın eklenir.

Bir adet limon ve hünnap meyvesi de karışıma eklendikten sonra 3 saat kadar kaynatılır.

Kaynayan çay soğutulur ve bir cam şişeye aktarılır. Soğuk olarak tüketilir.

Hünnap çayı zayıflatır mı?

Pek çok kişi iş hayatının yoğunluğu veya günlük hayatın rutinliği sebebiyle beslenme düzenini aksatır. Dengesiz ve düzensiz beslenmenin yanında sağlıksız besin tüketimiyle beraber istenmeyen kilolarla karşı karşıya geliriz. Fazla kilolardan kurtulmak isteyen veya ideal kilosunu korumak isteyen pek çok kişi, kimyasal ilaçlardan kaçınarak doğal yöntemleri tercih eder. Zayıflamak isteyenlerin listelerinde yer alan ve doğru kullanımla olumlu sonuçlar veren bitki çaylarının sayısı ise oldukça fazladır.

Birçok bitki çayı hastalıkların tedavisinde ve korunmasında önemli bir yer taşırken fazla kiloların kaybına da olanak sağlar. Özellikle metabolizmayı hızlandıran, sindirim sistemini güçlendiren veya içerdiği lif ve bileşenler sayesinde anlık açlık krizlerinin önüne geçen bitki çayları, kilo vermek isteyenlerin tükettiği çaylardır. Fakat unutulmaması gereken nokta ise bu çayların zayıflama noktasında yalnızca yardımcı rol oynamasıdır. Bu konuda mutlaka doktor tavsiyesi alınmalı ve bu bitki çayları doktora danışılarak kullanılmalıdır.

Hünnap çayı zayıflatma özelliği taşıyan birçok bitki çayları arasındadır. Bu çay, toksin maddelerin vücuttan atılmasını sağlayarak fazla kilolardan kurtulmak isteyenlerin tüketebileceği ve güzel sonuçlar alabileceği bir çaydır. Ayrıca ödem attırma konusunda önemli bir yere sahip olan bu çay, zayıflatıcı diyetlerde de önerilir. Düşük kalorisi sayesinde istenmeyen kiloların kaybedilmesine olanak sağlar.

Hünnap çayı adet söktürür mü?

Kadınların ortalama 28 günlük bir periyotla rahmin iç yüzeyindeki doku ve damarların kan ile beraber vücuttan atılması dönemine adet dönemi denir. Kadınların bu dönemlerindeki periyotları farklı sebeplerle erken veya gecikebilir. Bu durumlarda pek çok kadın kimyasal ilaçlardan kaçınarak doğal yöntemlere başvurur. En yaygın yöntem biri ise adet söktürme özelliği taşıyan bitki çaylarının tüketimidir. Kadınların doğal olarak adet söktürme amacıyla tükettiği birçok bitki çayı vardır fakat hünnap çayı adet söktürücü özellik taşıyan çaylar arasında sayılmaz.