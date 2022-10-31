Naneli ıhlamur çayı faydaları nelerdir? Naneli ıhlamur çayı nasıl yapılır?

Birçok insan tarafından çeşitli bitki özleri ve bitki yapraklarından elde edilen bitki çayları çeşitli sebeplerle tercih edilir. Bitki çaylarının çok fazla ilgi görmesinin nedeni ise insan vücuduna ve sağlığına iyi geliyor olmasıdır. Çeşitli sağlık sorununa iyi geldiği bilinen naneli ıhlamur çayı da bu bitki çaylarının arasındadır ve çok fazla da tüketilmektedir. Tarihsel olarak baktığımızda da naneli ıhlamur çayı tıbbi amaçlarla kullanımı nedeniyle "Kralların Nektarı" olarak da adlandırılır. Peki naneli ıhlamur çayı ne işe yarar?

Naneli ıhlamur çayı neye iyi gelir?

Özelliklede sonbahar ve kış aylarında mevsimsel hastalıklara karşı vücudun bağışıklık sistemini güçlendiren ve en çok tercih edilen doğal yöntemlerden biri de bitki çaylarıdır. Naneli ıhlamur çayı içerisinde bulundurduğu antioksidanlar sayesinde organizmanın savunma gücünü arttırarak soğuk algınlığının kısa sürede giderilmesinde etkilidir. Naneli ıhlamur çayı faydaları şu şekildedir:

Yatıştırıcı etkileri sinir sistemine iyi gelir ve özellikle panik bozuklukları, uykusuzluk ve zihinsel stres için etkilidir.

Anksiyete ve hipertansiyon gibi sağlık sorunlarına da iyi gelir.

Kan dolaşımını düzenleyerek migren ağrılarının giderilmesine yardımcı olur ve kas ağrılarını dindirir.

Yüksek ateşi düşürür.

Şiddetli öksürüğü hafifletir, boğaz ağrısına iyi gelir ve balgam söktürücü özelliği vardır.

Terleterek vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

Hazımsızlığa iyi gelir, spazm gidericidir.

Toz hâline getirilip yanıklara veya yaralı yerlere uygulanabilir.

Cilde uygulandığında yaşlanmaya karşı faydalıdır.

Göz yorgunluğuna ve göz altı morluğuna iyi gelir.

Saç bakım için uygulanabilir.

Safra taşını çözer.

Naneli ıhlamur çayı limon ile birlikte tüketildiğinde vücuttaki şişkinliği ve ödemleri azaltmada etki gösterir.

Tonik gibi kullanarak bakım ürünü olarak kullanılabilir, yüzdeki lekelere iyi gelir.

Cildin yaşlanmasına karşı oldukça karşı koyan doğal bir yöntemdir.

Naneli ıhlamur çayı ile saçlarınızı yıkadığınızda saçınızda parlama ve iyileşme gözlemlenir.

Kafa derisinde oluşan zararlı bakterilerin dışarı atılmasını ve kafan derisinin rahatlamasını sağlar.

Tüm bitki çaylarında olduğu gibi fazla ve yanlış kullanımda naneli ıhlamur çayının da yan etkileri bulunmaktadır. Önerilen miktarlardan fazla içilirse bazı problemlere ve rahatsızlıklara sebep olabilir.

Naneli ıhlamur çayının sakinleştirici bir etkisi olmasına rağmen hipotansif etkileri nedeniyle tansiyonu düşük olan kişilerde kullanıma dikkat edilmelidir.

Tansiyonu düşürme etkisi olan bitkiler ve ilaçlarla kullanılmamalıdır.

Çok az rastlansa da kullanım sonrası kurdeşen ve alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilir.

Uzun süre tüketim sonrası kalp rahatsızlıklarına yol açabilir.

Naneli ıhlamur çayı kandaki lityum oranını artırabilir ve lityum alan kişiler, sağlık uzmanlarına bu çayı içmenin güvenli olup olmadığı hakkında danışmalıdır.

Naneli ıhlamur çayı nasıl yapılır?

Naneli ıhlamur çayının birçok faydasının bulunması ile birlikte kullanım yeri ve nasıl demlenip içildiği önemlidir. Kullanılmak istenilen bölgeye ve sağlık sorununa karşı kullanım şekli de değişiklik göstermektedir. Naneli ıhlamur çayı gerek çay olarak tüketilebilir gerekse demlendikten sonra yüze tonik olarak kullanılabilir ya da şampuana eklenerek saçlar için kullanılabilir. Naneli ıhlamurun en çok kullanılan yöntemi bitki çayıdır. Doğal bir yöntem çeşidi olsa da sağlık sorunlarında ilk önce hastaneye gidilmeli ve bir uzmana başvurulmalıdır.

Naneli ıhlamur çayı nasıl demlenir?

Tüm bitki çaylarında olduğu gibi naneli ıhlamur çayını demlerken de belirli ölçülere dikkat etmek gerekmektedir. Fazla ve ölçüsüz kullanım vücutta ters bir etki vermesine neden olabilir. Naneli ıhlamur çayı tarifi için gerekli malzemeler:

3 tutam ıhlamur

1 tutam nane

3 dilim limon (isteğe ve kullanılan bölgeye bağlı)

3 su bardağı sıcak su

İlk olarak 3 su bardağı su kaynatılır. Kaynamış suyun içerisinde kurutulmuş ıhlamur yaprakları ve nane eklenir. İsteğe bağlı olarak bu aşamada limon da eklenebilir. Daha sonra naneli ıhlamur çayı 5-10 dakika boyunca demlenmeye bırakılır. Demlendikten sonra tüketilmeye hazırdır. Ihlamur çayını yaparken tatlandırmak için içine elma, portakal ya da greyfurt dilimleri eklenebilir. Demlenen naneli ıhlamur çayı biraz ılıdıktan sonra tüketilmeye hazır hâle gelir.

Naneli ıhlamur çayı zayıflatır mı?

Naneli ıhlamur çayı vücuda sıvı alımını destekler ve bu sayede kilo verme sürecinde kullanılabilir. Bu çay limon ile beraber tüketildiğinde vücutta oluşan ödem ve şişkinliklerin giderilmesine yardımcı olur ve vücudu rahatlatır. Bitki çayının içerisinde bulunan asitler vücudun terlemesini ve vücutta oluşan toksinlerin atılmasını sağlar. Ayrıca doğal bir detoks olarak da kullanılır. Vücut sağlığını koruyan ve kilo verme sürecini de hızlandıran etkilere de sahiptir. Kilo vermek isteyen kişilerin yardımcı olarak kullanabileceği bu çay için mutlaka bir uzmana danışmaları gerekmektedir.

Naneli ıhlamur çayı adet söktürür mü?

Kadınların her ay düzenli olarak yaşadığı regl döngüsü bazı durumlarda bozulabilir, regl gecikmeleri yaşanabilir. Regl gecikmesi yaşandığı durumlarda kadınlar kimyasal yöntemlerdense doğal yöntemlere yönelir. Regl dönemlerinde yaşanılan rahatsızlıklar için en çok başvurulan yöntem bitki çayı içmektir. Hem nanenin hem de ıhlamurun adet söktürücü özelliği bulunur. Gecikmeler yaşandığı zamanlarda adet söktürücü olarak naneli ıhlamur çayı içilebilir. Ancak regl dönemiyle ilgili bir problem yaşanıyorsa ya da hamilelik durumundan şüpheleniliyorsa mutlaka herhangi bir ilaç ya da bitkisel çay tüketmeden önce mutlaka doktora danışmak gerekir.