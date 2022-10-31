Aloe vera çayı faydaları nelerdir? Aloe vera çayı nasıl yapılır?

Bitki çayları oldukça geniş seçeneklere sahiptir. Birçok bitkiden çay elde edilebilmektedir. Doğada bulunan ve insana faydası olduğu bilinen bütün bitkiler çeşitli yöntemlerle çay hâline getirilip tüketilmektedir. Cilde faydasıyla bilinen aloe vera da çayı yapılan bitkilerden bir tanesidir. Aloe vera çayı faydaları sebebiyle insanların ilgisini çekmiş ve tüketilmeye başlanmıştır. Aloe vera çayında %40 oranında aloe vera yaprağından elde edilen su bulunur. Peki, aloe vera çayı ne işe yarar?

Aloe vera çayı neye iyi gelir?

Bitki çaylarını tüketmeyi seven veya bazı rahatsızlıklar için bitki çayı tüketen kişiler bu faydalara göre karar verir. Aloe vera bitkisinden elde edilen çayın bilinen birçok faydası bulunur. Aloe vera çayı faydaları ise şunlardır:

Yaşlanmayı geciktiren aloe vera çayı cildin daha sağlıklı ve genç görünmesine yardımcı olur.

Kolestrol sorunu yaşayanların da tüketmeyi tercih ettiği bir çay olan aloe vera çayı, kolestrolü kontrol altına almaya yardımcı olur.

Sindirim sistemi üzerinde etkisi olduğu bilinen bu çay mide ve bağırsak problemlerine karşı rahatlamak amacıyla da sıklıkla tercih edilir.

Aloe vera bitkisinde bulunan antioksidan özelliği hastalıklara karşı tercih sebebi olmasını sağlar.

Kalp ve damar sorunu yaşayan hastaların da tüketmeyi tercih ettiği bu çay damar tıkanıklıklarına da yardımcı olur.

Yatıştırıcı ve ferahlatıcıdır.

Bitki çayları bünyeye olumlu etkileri olan sağlıklı ürünlerdir fakat çok sık kullanmak, bir uzmana danışmadan düzenli tüketmek ve ciddi rahatsızlıkların göz ardı edilmesine sebebiyet vermesi gibi durumlar sağlık açısından olumsuzdur. Her bünye farklı tepkiler vereceği için hangi bitki çayını ne ölçüde kullanmak gerektiğine dikkat edilmelidir. Fazla ve kontrolsüz kullanım vücutta alerjik reaksiyonlara ya da toksin etkilere yol açabilir. Aloe vera çayının kalbe olan etkisi sebebiyle yaşlıların kullanırken dikkatli olması ve aşırı tüketimden kaçınması gereklidir. Aynı zamanda aloe vera çayının çok fazla tüketim sonucunda çeşitli mide rahatsızlıklarına yol açabilir.

Aloe vera çayı nasıl yapılır?

Aloe vera bitkisinin içerisinde bulunan jel sulandırılıp cilde uygulandığında oldukça faydalıdır. Aynı şekilde bu jelin suyunu kullanmak da vücuda oldukça fayda sağlar. Evde aloe vera çayı tarifi için gerekli olan malzemeler şu şekildedir:

Aloe vera yaprağı

3 bardak su

Blender

Aloe vera çayı nasıl demlenir?

Aloe veranın suyu için önemli olan bir blendera sahip olmaktır. Bir adet aloe vera yaprağı alınır ve içerisindeki jel kısmı çıkarılır. Bu jelden yaklaşık 2 yemek kaşığı kadarı bir kase içerisine alınır. Üzerine 3 bardak su eklenir ve blender içerisinde karıştırılır. Bu suyun içerisinde isteğe bağlı olarak limon gibi tat verecek ürünler eklenebilir.

Aloe vera çayı zayıflatır mı?

Birçok bitki çayının bilinen çok sayıda faydası olduğu gibi çeşitli konularda takviye amaçlı da kullanılmaktadır. Kilo vermek isteyen kişiler de bitki çayları gibi doğal yöntemleri bu süreçte yardımcı bir araç olarak kullanmaktadır. Aloe vera bitkisi de zayıflamada etkili olmasıyla bilinir. Özellikle sindirim sistemine olan faydaları ve metabolizmaya olan olumlu etkileri bu konuda oldukça yardımcı olmaktadır. Aloe vera çayını tüketmek kilo verme sürecinde ek bir takviye olarak kullanılabilir. Fakat bu tarz ürünler bir doktora başvurulmadan kullanılmamalı ve tek başına etkili olmayacağı bilinmelidir.

Aloe vera çayı da her ne kadar kilo verilmesine yardımcı olsa da aşırı tüketiminde ciddi ve sağlıksız kilo kayıplarına ve buna bağlı sağlık sorunlarına sebep olabilir. Yine fazla tüketim sonucunda sindirim sistemine olan etkisi olumsuz bir etkiye döner ve ishal problemine yol açar. Diyabet hastalarının, böbrek rahatsızlığı olanların ve hamilelerin bu çayı tüketirken dikkatli olması ve mutlaka bir uzmana danışması gerekir.

Aloe vera çayı adet söktürür mü?

Regl dönemi mevsim geçişi, stres, hastalık gibi pek çok durum nedeniyle gecikebilir ve normal döngüsünden çıkabilir. Böyle durumlarda bitki çaylarından faydalanmak hemen hemen herkesin başvurduğu bir yoldur. Ancak aloe vera çayının adet söktürücü özelliği hakkında herhangi bir bilgi ya da çalışma yoktur bu nedenle aloe vera çayı adet söktürmez diyebiliriz.