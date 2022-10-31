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Ekinezya çayı neye iyi gelir? Ekinezya çayı nasıl demlenir?

31.10.2022 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçmişten günümüze bitkiler ve doğa kaynaklı içerikler birçok farklı alanda kullanılmıştır. Bunlardan biri de bitki çaylarıdır. Sağlığımız için önemli olan bitki çayları kış aylarının getirdiği grip ve soğuk algınlığına karşı tüketimiyle daha çok yaygınlaşmıştır. Her bitki çayının faydaları farklıdır ve ona göre tüketilmektedir. Grip ve soğuk algınlığını iyileştirmesiyle ve romatizma ağrılarını hafifletmesiyle bilinen ekinezya çayı ne işe yarar, ekinezya çayı tarifi nedir?

Ekinezya çayı neye iyi gelir? Ekinezya çayı nasıl demlenir?

Ekinezya kökeni Kuzey Amerika'ya dayanan bitki türüdür. Latince adı "Echinacea Purpurea" olan ekinezya, geçmişteki Kızılderili topluluklarında yılan zehirlenmesi ve böcek ısırıklarında tedavi amaçlı kullanmıştır. Papatyagiller ailesinden olan ekinezya bitkisi rengi ve şeklinden dolayı halk arasında "mor koni çiçeği" olarak da bilinir. Güzel görünümü sayesinde özellikle bahçede süs bitkisi olarak kullanılan ekinezya, 1930 yılında şarbon tedavisinde kullanılmasıyla daha fazla bilinmeye başlamıştır. Ekinezya süs bitkisi olarak bilinse de çayı hazırlanarak içildiğinde de oldukça faydalı olmaktadır. Peki, ekinezya çayı ne işe yarar?

Ekinezya çayı neye iyi gelir?

Günümüzde bitki çayları oldukça rağbet görmektedir. Ekinezya çayı birçok rahatsızlığın tedavisinde kullanılır. Ekinezya bitkisinin hem kökleri hem de yaprakları tedavi için kullanılır. Sadece çay olarak değil şurup ve merhem olarak da kullanılır. İçerisinde A, C, E ve B2 vitaminleri bulunan ekinezya çayı faydaları şu şekilde sıralanabilir:

  • Kas ve eklem ağrılarına iyi gelmesiyle bilinen ekinezya çayı romatizma ağrılarına karşı da kullanılır.
  • Özellikle kış aylarının gelmesiyle artan gelen grip ve nezleye karşı korur. Aynı zamanda vücut ısısını arttırır.
  • Egzama ve sedef hastalığı gibi cilt hastalıklarına faydalıdır.
  • Gargara olarak da kullanılır ve ağız yaralarını iyileştirmesiyle birlikte ağız kokusunu önler.
  • Sindirim sistemini hızlandıran ekinezya çayı kabızlık, ülser ve gaz sorununda çözüm olarak kullanılır.
  • Sakinleştirici ve rahatlatıcı etkisi bulunduğu için stresle baş etme ve anksiyete sorunlarında da tercih edilir.
  • Kafa derisindeki kan dolaşımını hızlandırarak saç uzamasına yardımcı olur.
  • Vücutta meydana gelen enfeksiyonlara iyi geldiği bilindiği için enfeksiyon tedavisinde tercih edilir.
  • Köklerinin çiğnenerek kullanılması diş ve diş eti rahatsızlıklarına karşı oldukça olumlu etkiler sağlar.
  • Egzama gibi cilt rahatsızlıklarının iyileşmesinde etkilidir.
  • Antioksidan özelliği sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesinde oldukça etkilidir.

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Bitki çaylarının faydalarının yanında kullanıma bağlı olarak zararları da bulunabilir. Ekinezya çayı da kullanımına dikkat edilmesi gereken bitkiler arasındadır. Ekinezya çayı doğal bir ürün olsa da bir uzmana danışmadan kullanılması olumsuz sonuçlara sebep olabilir. Alerjik reaksiyonlara sebep olabildiği için özellikle papatya familyasındaki bitkilere alerjisi olanların dikkat etmesi gerekir. Aşırı kullanımında ishal ve karın ağrısı gibi sorunlara yol açabilir. Hamilelerin ve emzirme döneminde olanların kullanımda dikkatli olması gerekir. İlaç kullanan kişilerin sık kullanımdan kaçınması önemlidir. Fazla tüketimde nefes problemlerine yol açabildiği için astım hastaları ekinezya çayı tüketiminde dikkat etmelidir.

Ekinezya çayı nasıl yapılır?

Ekinezya çayının günde 2, 3 bardaktan fazla ve 10 günden uzun süre üst üste tüketilmemesi gerekir. Bitkinin hangi kısmının ve için kullanılacağı konusu tüketimi için önemlidir. Ekinezya çayı tarifi için gerekli malzemeler şunlardır:

  • 4 tatlı kaşığı kurutulmuş ekinezya bitkisi
  • 1 litre su
  • Dilenirse çayın içerisine faydanın artırılması veya tat vermesi için zencefil, tarçın, karanfil gibi ürünler eklenebilir.

Ekinezya çayı nasıl demlenir?

  • İlk önce bir litre su kaynatılır
  • Kaynamış suyun içerisine 4 tatlı kaşığı kurutulmuş ekinezya bitkisi eklenir.
  • Eklenen bitki ile birlikte su 5 dakika daha kaynatılır.
  • Çay kaynadıktan sonra demlenmesi ve ılıması için süre dinlendirilir ve içilmeye hazır hâle gelir.

Ekinezya çayı zayıflatır mı?

Ekinezya çayının zayıflattığı hakkında kesin bir bilgi bulunmaz. Ancak içinde bulunduğu vitaminler ve besleyici özelliği diyet listelerinde yer alabilir. Besleyici özelliği gün içinde yaşanan açlık krizlerini azaltmada yardımcı olur. Aynı zamanda yüksek kan şekerinin düşürmesinde yardımcı olan ekinezya çiçeği yüksek kan şekeri ile bağlantılı obeziteye ve diyabete karşı koruyabilir. Bitki çayları bilinen birçok faydası olmasının yanında tek başına tedavi amacıyla kullanılmaması gereken ürünlerdir. Kilo verme sürecinde olanların da bir uzmana danışmadan ekinezya çayını tüketmemeleri tavsiye edilir.

Ekinezya çayı adet söktürür mü?

Regl döneminde yaşanan ağrılara iyi gelen ekinezya çayı adet sökmede de oldukça etkilidir. Geciken ve normal periyodundan çıkan regl düzeni için ekinezya çayı tüketilebilir. Ancak regl döneminde yaşanan herhangi bir sorun için doktora danışılmadan bitkisel ürün kullanılmamalıdır.

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