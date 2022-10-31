Dut kurusu çayı faydaları nelerdir? Dut kurusu çayı nasıl yapılır?

Pek çok kullanım alanına sahip olan dut meyvesi, ılıman iklimlerde yetişen ve boyu 4-5 metreye kadar uzayabilen bir ağacın meyvesidir. Bir yaz meyvesi olan dut meyvesi hem çiğ hem de kuru olarak tüketilebilir. Ayrıca dut meyvesi kaynatılarak pekmez, pestil, köme, marmelat ve reçel elde edilir. Çok eski dönemlerden beri çerezler içerisinde de yerini alan dut meyvesinin birbirinden farklı kullanım alanı vardır. Bunlardan biri de dutu kurutularak yapılan dut kurusu çayıdır.

Doğada bulunan bitki ve meyvelerin demlenmesiyle şifalı çaylar elde edilir. Dut kurusu çayı da dut meyvesinin demlenmesi sonucu hazırlanan ve sağlıklı yaşama olanak sağlayan bitki çaylarından birisidir. Hem çiğ hem de kurutulmuş olarak tüketilebilen dut meyvesinin çayı hazırlanabilmesi için dut meyvesinin kurutulması gerekir. Kurutulmasıyla daha uzun süre boyunca muhafaza etmeye olanak veren dut meyvesi sayesinde her mevsim çay olarak tüketilebilir. Dut kurusu çayının içerdiği sayısız bileşenler sayesinde insan sağlığına yararı oldukça fazladır. Peki, dut kurusu çayı neye iyi gelir?

Dut kurusu çayı ne işe yarar?

Pek çok bitki ve meyve gibi bu bitki ve meyvelerin demlenerek hazırlandığı çayların birçok faydası vardır. İnsan sağlığını doğal yöntemlerle korumaya yardımcı görev alan ve oluşabilecek hastalıklara bariyer kuran bitki çaylarından biri de dut kurusu çayıdır. Dut kurusu çayı faydaları ise şu şekildedir:

İçerdiği demir sayesinde kalp sağlığını korumaya yardımcıdır.

Kan basıncını dengelemekte yardımcı görev alır ve kansızlık sorununu büyük ölçüde ortadan kaldırır.

Vücuttaki şekeri dengelediğinden diyabet hastalığı tedavisinde büyük bir rol oynar.

Bağırsağın işlevini düzenler.

İçerdiği yüksek oranda C vitamini sayesinde soğuk algınlığı, grip gibi hastalıkların tedavisinde destekleyicidir.

Bağışıklık sistemini güçlendirerek oluşabilecek hastalıklara karşı korur.

Cildin nemlenmesi ve gençleşmesi bakımından oldukça önemli bir yeri vardır.

Bebeklerde oluşan alerjen durumlarda 6. aydan sonra dut verilir fakat bu durum öncesinde mutlaka doktora danışılmalıdır.

Anne sütünün artmasını sağlar ancak hamile ve emziren anneler bitki çayı tüketimi için doktora başvurmalıdır.

Midenin işlevini düzenleyerek sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.

Soğuk algınlığı hastalıklarında öksürüğü engeller.

Diş eti rahatsızlıklarını rahatlatır.

Karaciğeri güçlendirir.

Fazla kilolardan sağlıklı olarak kurtulmaya yardımcıdır, kalori değerinin düşüklüğünden dolayı diyet listelerine sıklıkla eklenir.

Sindirim sistemini düzenler ve sindirim şikayetlerini büyük ölçüde en aza indirir.

İçerisinde bulunan A vitamini sayesinde göz sağlığını korur.

Doktorlar tarafından önerilen dut kurusu çayı tedavi değil tedavi destekleyicidir. Dut kurusu çayının doğal olmasına rağmen değişen sebeplerle herkeste aynı etkiyi göstermeyeceği unutulmamalı ve bu bitkisel çay mutlaka doktora danışarak kullanılmalıdır. Bitki çayları önerilen miktarlardan fazla tüketildiğinde ya da vücudun alerjisi olduğu durumlarda vücutta alerjik reaksiyonlara ya da toksin etkilere sebep olabilir. Bu çayın sağladığı yararlardan faydalanabilmenin en önemli noktası ise doğru hazırlanıp yeterli tüketilmesidir. Peki, dut kurusu çayı nasıl yapılır?

Dut kurusu çayı tarifi

Dut kurusu çayı hazırlamak için gerekli malzemeler:

1 su bardağı su

1,5 yemek kaşığı kuru dut

Dut kurusu çayı nasıl demlenir?

Demliğe bir su bardağı su ve 1,5 yemek kaşığı kuru dutu ekleyin.

Ateşi açıp 3 dakika kadar karışımı kaynatın.

Kaynayan çayı 5 dakika demleyin.

Demlenen çayı süzerek servis edebilirsiniz.

Daha tatlı bir çay istiyorsanız süzmeden de tüketebilirsiniz.

Dut kurusu çayı zayıflatır mı?

Yoğun iş hayatı ve günlük koşuşturmaların da etkisiyle bozulan beslenme düzeninin faturasını istenmeyen kilolarla öderiz. Bu kilolardan kurtulmanın ise pek çok yolunu ararız. Birçoğumuz fazla kilolarımızdan kimyasal yöntemler yerine doğal yöntemlerle kurtulmak isteriz. Bu sebeple fazla kilolarından kurtulmak isteyen pek çok kişi doğal kilo verme yöntemlerinden olan bitki çaylarını tercih ederler. Doğada bulunan bitki ve meyvelerin demlenmesiyle hazırlanan çeşitli bitki çayları, insan sağlığına sağladığı yararların yanında fazla kilo kayıplarını da büyük ölçüde sağlar. Zayıflamak isteyenlerin listelerine eklediği kilo vermeye yardımcı pek çok bitki çayı vardır. Bu çayların doğru ve yeterli kullanılması durumunda olumlu sonuçlar verdiği gözlemlenir. Yine de unutmamak gerekir ki bitki çayları sadece zayıflamaya yardımcı rol oynar.

İstenmeyen kilolardan kurtulmaya yardımcı olan pek çok çay, sindirim sistemini düzenleyerek metabolizmayı hızlandırır. Ayrıca hazırlandığı bitki ve meyvelerin düşük kalorili olması sayesinde anlık açlıkları büyük ölçüde en aza indirir. Bu çaylardan biri de kuru dut çayıdır. Bu çay pek çok diyet listesinde yerini alan zayıflamak isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği bir çaydır. Kuru dutun kalori seviyesinin düşüklüğü de bu duruma olanak sağlayan en büyük etkenlerdendir.

Dut kurusu çayı adet söktürür mü?

Adet döneminin ideal adet döngüsü 28 gündür. Fakat bu döngü kadınların yaşadığı stres, düzensiz beslenme, değişen hormonlar gibi pek çok sebeple erken gelebilir veya gecikebilir. Düzenli adet görmek isteyen pek çok kadın adet söktürücülere başvurur. Hem adet dönemlerinde hem de adet öncesinde kadınların tükettiği bitki çaylarının sayısı oldukça fazladır. Özellikle adetleri geciken kadınlar, bu durumda doğal bir yöntem olan ve adet söktürücü görev alan bitki çaylarına başvurur. Fakat dut kurusu çayı adet söktürücü bitki çayları arasında sayılmaz.