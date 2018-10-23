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Ayrıldığı eşinin fotoğrafını ateşe verirken evini yaktı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2018 04:47 | Son Güncelleme

Adana'nın Yüreğir ilçesinde alkollü bir kişi ayrıldığı eşinin fotoğrafını ateşe verirken evinde yangın çıkardı.

Ayrıldığı eşinin fotoğrafını ateşe verirken evini yaktı

Dadaloğlu Mahallesi'nde ikamet eden Mesut S, bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden ayrıldı.

Psikolojik sorunlar yaşayan Mesut S, evinde alkol aldığı sırada ayrıldığı eşinin fotoğrafını yakmaya çalıştı.

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Mesut S'nin yangın çıkarması üzerine evde bulunan annesi ve komşuları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

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Olay yerine gelen ekipler, kısa sürede büyüyen alevleri söndürdü.

(AA)

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adana Yüreğir yangın

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