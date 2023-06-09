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Ayrılığı çok konuşulmuştu! Tuvana Türkay'dan şaşırtan İzzet Antebi itirafı

09.06.2023 00:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuvana Türkay, 1.5 yıldır birlikte olduğu iş insanı İzzet Antebi'den 2 ay önce ayrılmıştı. Magazin kulislerinde çok konuşulan bu ayrılık sonrası Tuvana Türkay ilk kez konuştu. Türkay'ın İzzet Antebi itirafı çok şaşırttı.

Ayrılığı çok konuşulmuştu! Tuvana Türkay'dan şaşırtan İzzet Antebi itirafı

Tuvana Türkay ile İzzet Antebi, geçtiğimiz Mart'tan beri beraberlik yaşıyordu. İzzet Antebi ve ünlü oyuncu Tuvana Türkay'ın bir buçuk yıllık ilişkisi geçtiğimiz aylarda son buldu.

Tuvana Türkay

Ayrılık sonrası taraflar sessizliğini korurken Tuvana Türkay, ilk kez konuyla ilgili açıklama yaptı. Ayrılığın ardından moral bulmak için arkadaşlarıyla kısa tatiller yapan oyuncu, şu sıralar İzmir Sığacık'ta film çekiminde yer alıyor.

Tuvana Türkay izzet

Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; Önceki gün Kale içinde gezen Türkay "Adalı pansiyonun önünden geçtim. Dayanamadım içeriye girdim. Çok duygu yüklü anlar yaşadım. Çok ağladım. Güzel geçirilen zamanların kıymetini bilmek gerek" dedi.

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