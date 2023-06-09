Ayrılığı çok konuşulmuştu! Tuvana Türkay'dan şaşırtan İzzet Antebi itirafı

Tuvana Türkay ile İzzet Antebi, geçtiğimiz Mart'tan beri beraberlik yaşıyordu. İzzet Antebi ve ünlü oyuncu Tuvana Türkay'ın bir buçuk yıllık ilişkisi geçtiğimiz aylarda son buldu.

Ayrılık sonrası taraflar sessizliğini korurken Tuvana Türkay, ilk kez konuyla ilgili açıklama yaptı. Ayrılığın ardından moral bulmak için arkadaşlarıyla kısa tatiller yapan oyuncu, şu sıralar İzmir Sığacık'ta film çekiminde yer alıyor.

Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; Önceki gün Kale içinde gezen Türkay "Adalı pansiyonun önünden geçtim. Dayanamadım içeriye girdim. Çok duygu yüklü anlar yaşadım. Çok ağladım. Güzel geçirilen zamanların kıymetini bilmek gerek" dedi.



