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Ayrılmak için referanduma gittiler: Hak ettiğimiz hizmeti alamıyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2018 14:35 | Son Güncelleme

Çorum Sungurlu'ya bağlı Kula köyünün sakinleri, ilçe merkezinden hak ettikleri hizmeti alamadıkları gerekçesiyle Sungurlı ilçesinden ayrılıp Bayat'a bağlanıp bağlanmayacaklarının belirlenmesine yönelik referandum için sandık başına gitti.

Ayrılmak için referanduma gittiler: Hak ettiğimiz hizmeti alamıyoruz

Sungurlu'ya 39 kilometre uzaklıktaki Kula köyünde yaşayan bazı kişiler, bağlı bulundukları ilçeden yeterli hizmeti alamadıklarını öne sürerek, köylerinin Bayat'a bağlanmasını istedi. Kaderlerine terk edildiklerini ve hak ettikleri hizmeti alamadıklarını savunan köy sakinleri, Bayat ilçesine bağlanmak için aralarında imza topladı. Köylüler arasında 2017 yılının Ocak ayında toplanan yaklaşık 150 imza, Sungurlu Kaymakamlığı'na teslim edilmek üzere Kula köyünün muhtarı Hicabi Altuntaş'a verildi.

Altuntaş da teslim aldığı imzalar ile köylerinin Bayat'a bağlanması ve referandum yapılması talebini içeren dilekçeyle Kaymakamlığa başvuru yaptı. Başvuru sonrası incelemede bulunan Kaymakamlık tarafından köy sakinlerinin referandum talebi onaylandı.

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SANDIK BAŞINA GİTTİLER

Bu sabah ise 300 kişinin yaşadığı Kula köyünde, 166 seçmen, sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'de tamamlanacak. Muhtar Hicabi Altuntaş, köy sakinlerinin talebi üzerine bu halk oylamasının gerçekleştirildiğini belirterek, "Bayat da bizim memleketimiz Sungurlu da. Köyde yaşayan halk, sandık başına gidip, en doğru kararı verecektir. Hayırlısı neyse o olsun" dedi.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Çorum Sungurlu Kula Köyü

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