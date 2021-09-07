HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ayrılmak isteyen kız arkadaşını darp etmişti! İtiraz üzerine yeniden yargılanacak

Ayrılmak isteyen kız arkadaşını darp etmişti! İtiraz üzerine yeniden yargılanacak

07.09.2021 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli'de ayrılmak isteyen kız arkadaşı Tuğba Erçakar'ı darp ettiği ve olayın gerçekleştiği evin sahibi Ceylan A.'yı da ölümle tehdit ettiği iddiasıyla "Basit yaralama" suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılan ve hükmün açıklanması geri bırakılan Mehmet Hanifi B. hakkındaki karara itiraz edildi. Tuğba Erçakar'ın avukatı Ayşegül Mermer'in itirazı üzerine mahkeme, daha önce dilekçeler üzerinden yürütülen davayı, bu kez duruşma açarak karara bağlayacak.

Ayrılmak isteyen kız arkadaşını darp etmişti! İtiraz üzerine yeniden yargılanacak

Şişli'de 9 Aralık 2020 günü Tuğba Erçakar (26) arkadaşı Ceylan A'nın evindeyken ayrılmak istediği erkek arkadaşı Mehmet Hanifi B. tarafından darp edildi. Kendini korumaya çalışan genç kız, erkek arkadaşı tarafından defalarca yumruklandı. Evdeki güvenlik kamerasına yansıyan ve Tuğba Erçakar'ın "Sesimi duyurmak istiyorum" diyerek paylaştığı olay, sosyal medyada gündem oldu. Sanık Mehmet Hanifi B. olay nedeniyle iki defa gözaltına alındı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay sonrasında Mehmet Hanifi B. hakkında Tuğba Erçakar'a yönelik "Basit yaralama" ve "Tehdit" suçlarından 10 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle, şikayetçi Ceylan A.'ya karşı da "Hakaret", "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" ve "Tehdit" suçlarından 1 yıldan 5 yıla kadar hapsi cezası istemiyle dava açıldı. Dosya üzerinden yargılanan Mehmet Hanifi B. hakkında 5 Temmuz 2021'de "Basit yaralama" suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası verilerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Sanık hakkında "Tehdit", "Hakaret" ve "Huzur ve sükunu bozma" suçlarından ise beraat kararı verildi.

sisli_de_kendisinden_ayrilmak_isteyen_kiz_arkadasi_tugba_ercakar_i_feci_sekilde_darp_eden_supheli_mhb_polisteki_islemlerinin_ardindan_adliyeye_sevk_edildi_h26599_e23a3

ŞİKAYETÇİ AVUKATI KARARA İTİRAZDA BULUNDU

Ancak bu karara, Tuğba Erçakar'ın avukatı Ayşegül Mermer tarafından itiraz edildi. Avukat Mermer tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, "Toplumda infial yaratan bir olayda verilen ceza, caydırıcı olmaktan çok özendirici bir mahiyet taşımaktadır. Alt sınıra yakın karar ve yapılan indirim, müvekkil ve toplumun adalete olan inancını sarsacak niteliktedir. Yine böyle bir ceza, kadına karşı şiddetin zirveye ulaştığı bu dönemde, başka suça meyilli kişileri de cesaretlendirecek ve kadına yönelik şiddet olayları da artmaya devam edecektir" denildi. Dilekçede, sanık hakkında üç suçtan verilen beraat kararının ortadan kaldırılarak cezalandırılması ve "Basit yaralama" suçundan da en üst sınırdan ceza verilmesi talep edildi.

Tugba-Ercakar

MAHKEME HUZURUNDA DURUŞMA GÖRÜLECEK

İtirazı dikkate alan mahkeme, sanık Mehmet Hanifi B. hakkında "Basit yaralama", "Tehdit", "Hakaret", "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlarından dosyayı yeniden ele aldı. Ceza Muhakemesi Kanunu 251. maddesine göre basit yargılama usulüne göre dosya üzerinden görülen dava, bu kez duruşma günü verilerek mahkeme huzurunda yapılacak. Taraflara duruşma günü tebliğ edilirken duruşmaya katılmamaları halinde yokluklarında karar verileceği ihtarında da bulunuldu.

Ekmek kuyruğunda çocuk cinayeti! "Ne bakıyorsun" dedi, sonrası korkunçEkmek kuyruğunda çocuk cinayeti! "Ne bakıyorsun" dedi, sonrası korkunç

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avustralyalı sörfçünün korkunç sonuAvustralyalı sörfçünün korkunç sonu
Kan donduran anlar! Eski eşini bıçakladı, yerlerde sürükledi, darp ettiKan donduran anlar! Eski eşini bıçakladı, yerlerde sürükledi, darp etti
Bir anda ortalık karıştı! O anlar kameradaBir anda ortalık karıştı! O anlar kamerada
Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet Şişli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yoğun bakımlar alarm veriyor! Sinovac'la ilgili çarpıcı araştırma

Yoğun bakımlar alarm veriyor! Sinovac'la ilgili çarpıcı araştırma

Eşiyle öz babasının 20 yıllık ilişkisini anlatmıştı! Çocuklarının DNA sonuçları açıklandı!

Eşiyle öz babasının 20 yıllık ilişkisini anlatmıştı! Çocuklarının DNA sonuçları açıklandı!

Kadınları para karşılığı falakaya yatıran kişinin ifadesi ortaya çıktı

Kadınları para karşılığı falakaya yatıran kişinin ifadesi ortaya çıktı

Plajda genç kıza tecavüz skandalı

Plajda genç kıza tecavüz skandalı

Oğullarına çamaşırhanede iş verdi

Oğullarına çamaşırhanede iş verdi

Bir ölüm haberi daha! Aşı olduktan bir gün sonra hayatını kaybetti

Bir ölüm haberi daha! Aşı olduktan bir gün sonra hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

6 kişinin öldüğü feci kazada minibüsün şoförünün ifadesi alınamadı

6 kişinin öldüğü feci kazada minibüsün şoförünün ifadesi alınamadı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Görüntüler yoğun ilgi görmüştü! Kahreden detay

Görüntüler yoğun ilgi görmüştü! Kahreden detay

Makinistin kazayla ilgili iğrenç yorumu sonrası TCDD'den açıklama

Makinistin kazayla ilgili iğrenç yorumu sonrası TCDD'den açıklama

Özelliğiyle dehşete düşürdü: Hemen öldürün!

Özelliğiyle dehşete düşürdü: Hemen öldürün!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.