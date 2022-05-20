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Ayşe Çağırır kimdir? Ayşe Çağırır neden gündemde? Ayşe Çağırır kaç yaşında, nerelidir?

20.05.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayşe Çağırır hakkında araştırmalar hız kazandı. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda finalde Kazakistan'dan Alua Balkibekova'yı yenerek dünya şampiyon olan Ayşe Çağırır dünya gündeme geldi. Türk sporcu Ayşe Çağırır kimdir, nerelidir soruları soruluyor. İşte Ayşe Çağırır hakkında merak edilenler!

Ayşe Çağırır kimdir? Ayşe Çağırır neden gündemde? Ayşe Çağırır kaç yaşında, nerelidir?

Ayşe Çağırır hayatına dair detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olan ve tarihi başarısıyla adını dünyaya duyuran Ayşe Çağırır'ın hayatı araştırılmaya başladı. Finalde, Kazak rakibi Alua Balkibekova'yı yenerek şampiyon olan Milli boksör Ayşe Çağırır'ın yaşı ve nereli olduğu ise vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Ayşe Çağırır'a dair merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

AYŞE ÇAĞIRIR KİMDİR?

1 Ocak 1995'te dünyaya gelen Ayşe Çağırır, Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur ve Milli boksördür. 2022 yılı itibarıyla 27 yaşındaki Ayşe Çağırır, 1,60 boyunda ve 48 kilodur.

Ayşe Çağırır kimdir? Ayşe Çağırır neden gündemde? Ayşe Çağırır kaç yaşında, nerelidir?

Ayşe Çağırır'ın 2013 yılında katıldığı Dünya Gençler Boks Şampiyonası ile başlayan kariyeri, 2014 ve 2018 yılında Avrupa Bayanlar Boks Şampiyonası ve Dünya Boks Şampiyonası'na katılmasıyla devam etmiştir; 2019 yılında ise Avrupa Kadınlar Şampiyonası'nda yarışmıştır.

Son olarak, Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası finalinde Ayşe Çağırır, Kazak rakibi Alua Balkibekovaya'yı yenerek dünya şampiyonu olmayı başarmıştır.

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