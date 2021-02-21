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Ayşe Nazlı Kınacı'nın katil zanlısı tutuklandı

21.02.2021 01:44 | Son Güncelleme:
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Ayşe Nazlı Kınacı'nın katil zanlısı tutuklandı

İzmir'in Menderes ilçesinde, yeni tanıştığı kadını öldürüp, cansız bedenini battaniyeye sararak ormana atan katil zanlısı tutuklandı.

Olay, 19 Şubat akşamı saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi Yarentepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, ağaçların arasında, otlarla gizlenmiş, battaniyeye sarılı bir kadın cesedi bulundu. Yapılan incelemede cansız bedenin Ayşe Nazlı Kınacı'ya (20) ait olduğu ve Kınacı'nın yakınlarının 15 Şubat tarihinde Alsancak Polis Merkezi'ne kayıp başvurusunda bulunduğu tespit edildi. Durumun bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olay Yeri İnceleme ekipleri, battaniyeye sarılı cesedin bulunduğu yerde çalışma yaparken, Kınacı'nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek, Ayşe Nazlı Kınacı'nın bölgeden bir otomobile binerek gittiğini tespit etti. Aracın plakasından yola çıkan ekipler, aracın T.Ö.İ isimli bir kişiye ait olduğunu belirlerken, şüpheli, Seferihisar ilçesinde jandarma tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi. Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürülen T.Ö.İ.'nin çelişkili ifadeler verdiği, daha sonra da cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

T.Ö.İ.'nin polisteki sorgusunda, önceden tanımadığı Kınacı ile parkta tanıştığını, otomobille Ürkmez Barajı mevkisine gittiklerini anlatarak, "Kendisiyle onun da rızasıyla birlikte oldum. Tecavüz etmedim. Daha sonra tartışmaya başladık ve ellerimle boğdum. Bir anda kendimi kaybettim. Daha sonra cesedi battaniyeye sarıp, Atatürk Mahallesi Yaren Tepe mevkisindeki ormanlık alana attım. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Katil zanlısı T.Ö.İ., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. (İHA)

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