Ayşe teyzenin dünyası 65 yıl sonra aydınlandı

SAVAŞ GÜLER - Bursa'da yaşayan Ayşe Çoban, Konya'da gerçekleşen göz ameliyatıyla 65 yıl sonra görmeye başladı.

Doğuştan sol gözü tamamen görmeyen, sağ gözünde ise ileri derecede görme kaybı olan Çoban, yıllarca karanlık dünyasının yeniden aydınlanacağı günü bekledi.

Görme kaybından dolayı günlük işlerini ailesinin yardımıyla yapmak zorunda kalan Çoban, yakınlarının tavsiyesi üzerine Konya Beyhekim Devlet Hastanesine geldi.

Burada yapılan tetkiklerin ardından, Çoban'ın ileri derecede görme kaybı olan sağ gözü ameliyat edildi. Daha sonra başarılı geçen ameliyatın ardından umutlanan doktorlar, hastanın hiç görmeyen sol gözünün de ameliyat edilmesine karar verdi.

İki gözüne de yapılan başarılı operasyonlarla görme seviyesi yüzde 70'e kadar çıkan Ayşe teyze, yıllar sonra görmenin sevincini yaşadı.

- 12 dakikada dünyası aydınlandı

Hastanenin Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Bayram Gülpamuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çoban'ın bir gözünün doğuştan görmediğini, bir gözünde de ileri derecede görme kaybı olduğunu söyledi.