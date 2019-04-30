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Ayşe teyzenin dünyası 65 yıl sonra aydınlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 11:07 | Son Güncelleme

Doğuştan sol gözü tamamen görmeyen, sağ gözünde ise ileri derecede görme kaybı olan 65 yaşındaki Ayşe Çoban, Konya'da geçirdiği başarılı operasyonla görmeye başladı - Konya Beyhekim Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Bayram Gülpamuk: - "Ameliyattan önce gözün görme seviyesi el hareketi düzeyindeydi. Yaptığımız ameliyatla yüzde 60 oranında görme yetisi kazandı. Ayşe teyze bana, 'Camın kenarına oturup, mutluluk gözyaşlarıyla doğduğum yeri ilk defa keyifle izleyebildim' dedi" - Ayşe Çoban: - "Ameliyattan sonra inanamadım, gözüm açılmış. Ameliyatın ardından gidip 65 yıl sonra ilk defa köyümü gördüm"

SAVAŞ GÜLER - Bursa'da yaşayan Ayşe Çoban, Konya'da gerçekleşen göz ameliyatıyla 65 yıl sonra görmeye başladı.

Doğuştan sol gözü tamamen görmeyen, sağ gözünde ise ileri derecede görme kaybı olan Çoban, yıllarca karanlık dünyasının yeniden aydınlanacağı günü bekledi.

Görme kaybından dolayı günlük işlerini ailesinin yardımıyla yapmak zorunda kalan Çoban, yakınlarının tavsiyesi üzerine Konya Beyhekim Devlet Hastanesine geldi.

Burada yapılan tetkiklerin ardından, Çoban'ın ileri derecede görme kaybı olan sağ gözü ameliyat edildi. Daha sonra başarılı geçen ameliyatın ardından umutlanan doktorlar, hastanın hiç görmeyen sol gözünün de ameliyat edilmesine karar verdi.

İki gözüne de yapılan başarılı operasyonlarla görme seviyesi yüzde 70'e kadar çıkan Ayşe teyze, yıllar sonra görmenin sevincini yaşadı.

- 12 dakikada dünyası aydınlandı

Hastanenin Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Bayram Gülpamuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çoban'ın bir gözünün doğuştan görmediğini, bir gözünde de ileri derecede görme kaybı olduğunu söyledi.

Çoban'ın 8 ay önce kendilerine başvurduğunu belirten Gülpamuk, "Operasyonu 12 dakikada yaptık. Gözde 9 ile 9,5 oranında miyop vardı. Yaklaşık 2 numara da astigmat vardı. Yani yaklaşık 12 numara göz derecesine sahipti." diye konuştu.

Gülpamuk, başarılı geçen ameliyatın ardından Çoban'ın 12 derece olan görme bozukluğunun 1 numaraya kadar düştüğüne işaret etti.

Yapılan tetkiklerin ardından hiç görmeyen sol gözün de ameliyat edilmesini kararlaştırdıklarını anlatan Gülpamuk, şöyle devam etti:

"Sağ gözün görme seviyesinin yüzde 70-80'lere çıktığını tespit edince gördük ki teyzemiz aslında görebilecek bir hasta. Ayşe teyzeye şeffaf lens değişimi yapmaya karar verdik. Ameliyattan önce gözün görme seviyesi el hareketi düzeyindeydi. Yaptığımız ameliyatla yüzde 60 oranında görme yetisi kazandı. Ayşe teyze bana, 'Camın kenarına oturup mutluluk gözyaşlarıyla doğduğum yeri ilk defa keyifle izleyebildim' dedi."

- "Doğduğum köyü uzun uzun izledim"

Ayşe Çoban ise ameliyatın ardından görmenin sevincini yaşadığını, mutluluğunun tarifinin olmadığını dile getirdi.

Gözleri açılmadan önce günlük işlerini yapmakta zorlandığı aktaran Çoban, artık evde patik ördüğünü ifade etti.

Doktorların kendisine cesaret verdiğine değinen Çoban, şunları kaydetti:

"Bayram hoca ve ekibi, 'Sen zora var mısın teyze' deyince, 'Ben zaten zorun kadınıyım' dedim. Ameliyattan sonra inanamadım, gözüm açılmış. Ameliyatın ardından gidip, 65 yıl sonra ilk defa köyümü gördüm. Gözüm açıldıktan sonra camın önüne oturdum, doğduğum köyü uzun uzun izledim. Evlatlarım beni öyle görünce duygulandı. Doktorlardan Allah razı olsun. Bayram hocama, gözüm açılınca sarılıp ağladım. Bir oğlum vardı, şimdi iki oldu. Her namazdan sonra dua ederim."

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