Aysel Tuğluk şu an Kocaeli 1 No’lu F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunuyor. Hapishanede olduğu sırada hasta olduğu ortaya çıkan ve eski HDP Milletvekili hakkıda Adli Tip Kurumu raporu tamamlandı. Bu kapsamda Aysel Tuğluk ile ilgili sağlık raporunu tamamlandı. Peki Aysel Tuğluk kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Aysel Tuğluk hastalığı nedir? Adli Tıp Kurumu'nun raporu ne oldu? soru ve konu başıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Aysel Tuğluk'un biyografisi, hayatı ve hastalığına ilişkin detaylara haberimizde yer verdik.

AYSEL TUĞLUK KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Aysel Tuğluk 17 Temmuz 1965 tarihinde Elazığ'da dünyaya geldi.

Aysel Tuğluk, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Bir dönem serbest olarak çalıştı. Bunun yanında Toplumsal Hukuk Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği'nde bulundu. Ayrıca Yurtsever Kadınlar Derneği'nin kurulmasında öncü olmuştur. Demokratik Toplum Partisi'nin eşbaşkanlık görevini yürütmüştür. 12 Haziran 2011 yılında yapılan Türkiye genel seçimlerinde Van ilinden bağımsız milletvekili seçilmiştir.

HDP Genel Başkan Yardımcılığı görevindeyken Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında 26 Aralık 2016'da gözaltına alınan Tuğluk, 28 Aralık 2016'da "Silahlı terör örgütünü yönetmek" suçlamasıyla tutuklandı.

AYSEL TUĞLUK HASTALIĞI NEDİR?

Kandıra F Tipi Hapishanesinde tutuklu olan HDP eski milletvekili Aysel Tuğluk'un demans olduğıu ifade ediliyor. Cezaevinde kalıcı bir sağlık sorunu yaşadığı belirtilen Tuğluk hakkında Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı.

AYSEL TUĞLUK İLE İLGİLİ ADLİ TIP KURUMU'NUN RAPORU NE OLDU?

Adli Tıp Kurumu (ATK), cezaevinde demans teşhisi konulan ve tahliyesi istenen eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk ile ilgili "ceza sorumluluğunun tam olduğu" yönünde rapor verdi. Buna göre Aysel Tuğluk cezaevinde kalabilir.

