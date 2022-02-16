HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Aysel Tuğluk kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Aysel Tuğluk hastalığı nedir? Adli Tıp Kurumu'nun raporu ne oldu?

Aysel Tuğluk kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Aysel Tuğluk hastalığı nedir? Adli Tıp Kurumu'nun raporu ne oldu?

16.02.2022 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aysel Tuğluk basında çıkan haberlerin ardından merak konusu oldu. Kocaeli 1 No’lu F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Milletvekili Aysel Tuğluk hastalığı nedeniyle basında sıkça yer alıyor. Öte yandan Adli Tip Kurumu'nun Aysel Tuğluk ile ilgili sağlık raporunu tamamlandı. Peki Aysel Tuğluk kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Aysel Tuğluk hastalığı nedir? Adli Tıp Kurumu'nun raporu ne oldu? İşte detaylar...

Aysel Tuğluk kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Aysel Tuğluk hastalığı nedir? Adli Tıp Kurumu'nun raporu ne oldu?

Aysel Tuğluk şu an Kocaeli 1 No’lu F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunuyor. Hapishanede olduğu sırada hasta olduğu ortaya çıkan ve eski HDP Milletvekili hakkıda Adli Tip Kurumu raporu tamamlandı. Bu kapsamda Aysel Tuğluk ile ilgili sağlık raporunu tamamlandı. Peki Aysel Tuğluk kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Aysel Tuğluk hastalığı nedir? Adli Tıp Kurumu'nun raporu ne oldu? soru ve konu başıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Aysel Tuğluk'un biyografisi, hayatı ve hastalığına ilişkin detaylara haberimizde yer verdik.

Aysel Tuğluk kimdir? Aysel Tuğluk hastalığı nedir?

AYSEL TUĞLUK KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Aysel Tuğluk 17 Temmuz 1965 tarihinde Elazığ'da dünyaya geldi.

Aysel Tuğluk, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Bir dönem serbest olarak çalıştı. Bunun yanında Toplumsal Hukuk Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği'nde bulundu. Ayrıca Yurtsever Kadınlar Derneği'nin kurulmasında öncü olmuştur. Demokratik Toplum Partisi'nin eşbaşkanlık görevini yürütmüştür. 12 Haziran 2011 yılında yapılan Türkiye genel seçimlerinde Van ilinden bağımsız milletvekili seçilmiştir.

HDP Genel Başkan Yardımcılığı görevindeyken Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında 26 Aralık 2016'da gözaltına alınan Tuğluk, 28 Aralık 2016'da "Silahlı terör örgütünü yönetmek" suçlamasıyla tutuklandı.

AYSEL TUĞLUK HASTALIĞI NEDİR?

Kandıra F Tipi Hapishanesinde tutuklu olan HDP eski milletvekili Aysel Tuğluk'un demans olduğıu ifade ediliyor. Cezaevinde kalıcı bir sağlık sorunu yaşadığı belirtilen Tuğluk hakkında Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı.

AYSEL TUĞLUK İLE İLGİLİ ADLİ TIP KURUMU'NUN RAPORU NE OLDU?

Adli Tıp Kurumu (ATK), cezaevinde demans teşhisi konulan ve tahliyesi istenen eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk ile ilgili "ceza sorumluluğunun tam olduğu" yönünde rapor verdi. Buna göre Aysel Tuğluk cezaevinde kalabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?
Dünya merakla bekliyordu! Biden'dan son dakika Rusya açıklamasıDünya merakla bekliyordu! Biden'dan son dakika Rusya açıklaması
Skandal sözler: Oktar'a 200 kadın getirdimSkandal sözler: Oktar'a 200 kadın getirdim
Anahtar Kelimeler:
HDP Halkların Demokratik Partisi

En Çok Okunan Haberler

Merve Boluğur'un seksi dansı ekrana gelince... "N'apsın adam tövbe etmiş"

Merve Boluğur'un seksi dansı ekrana gelince... "N'apsın adam tövbe etmiş"

Genel müdür ardında bu notu bıraktı

Genel müdür ardında bu notu bıraktı

20 TL'ye 1 milyon lira kazandı! İlk yaptığı şey bakın ne oldu

20 TL'ye 1 milyon lira kazandı! İlk yaptığı şey bakın ne oldu

Ses getirecek Hakan Şükür iddiası! 'Para gönderenler...'

Ses getirecek Hakan Şükür iddiası! 'Para gönderenler...'

Bölgede sıcak gelişme: Saldırı karadan bekleniyordu, başka yerden geldi!

Bölgede sıcak gelişme: Saldırı karadan bekleniyordu, başka yerden geldi!

Dünya merakla bekliyordu! Biden'dan son dakika Rusya açıklaması

Dünya merakla bekliyordu! Biden'dan son dakika Rusya açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Krizin sebebi aile değil" dedi! İmalı sözler

"Krizin sebebi aile değil" dedi! İmalı sözler

Gezegendeki en tenha nokta! Covid yok ama anında ölebilirsiniz

Gezegendeki en tenha nokta! Covid yok ama anında ölebilirsiniz

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Pandemi yüzünden çok hızlandı! Karaciğer yetmezliğine yol açabilir

Pandemi yüzünden çok hızlandı! Karaciğer yetmezliğine yol açabilir

Pandemi yüzünden vaka sayısı patladı! Göz ardı etmeyin

Pandemi yüzünden vaka sayısı patladı! Göz ardı etmeyin

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.