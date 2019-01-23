"Ayşen Gruda gerçek bir tiyatrocu ve iyi bir insandı"

İSTANBUL (AA) - Ayşen Gruda'nın torunu Emre Gruda, Türk halkına başsağlığı dileyerek, "Bu dönemde yanımızda olan herkese teşekkür ederim. Gerçek bir değer, gerçek bir kadın, gerçek bir tiyatrocu ve iyi bir insandı." dedi.

Derindere Hastanesinde yoğun bakımdayken hayatını kaybeden ünlü sanatçının torunu Gruda, oyuncu Tuna Arman ve Derindere Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Görkem Gökçelioğlu hastane önünde AA muhabirine açıklama yaptı.

Türk halkına başsağlığı dileyen Gruda, "Bu dönemde yanımızda olan herkese teşekkür ederim. Gerçek bir değer, gerçek bir kadın, gerçek bir tiyatrocu ve iyi bir insandı." değerlendirmesini yaptı.

Gruda, anneannesinin cenazesinin 25 Ocak'ta Zincirlikuyu Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceğini söyledi.

Gruda'nın kızı Elvan Gruda ile Ayşen Gruda'nın gayet güzel bir ana kız ilişkileri olduğunu belirten Gruda, şunları kaydetti:

"Birbirlerini severlerdi. Bizim aile genelde arkadaş gibidir, hepimiz dost gibiydik. Anneannem, ben ve annem bu dostluğumuzla birbirimize çok şeyler kattık. Güzel günler de geçirdik, acılı günler de. Artık bugünden sonra hepimize sabır diliyorum. Uzun, sağlıklı ve güzel bir ömür diliyorum."