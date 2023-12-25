Ayşen Gruda'ın kızı Elvan Gruda kimdir, neden öldü? Elvan Gruda'nın hastalığı neydi? 55 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü Yeşilçam oyuncuları Ayşen ve Yılmaz Gruda çiftinin kızı Elvan Gruda, 55 yaşında hayata gözlerini yumdu. Elvan Gruda acı haber sonrası günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. İşte Yılmaz Gruda ve Ayşen Gruda'nın kızı Elvan Gruda hakkında bilgiler...

ELVAN GRUDA KİMDİR?

Usta oyuncu Ayşen Gruda ve Yılmaz Gruda'nın kızıdır. Ayşen Gruda ve Yılmaz Gruda çifti 1965 yılında evlendi. Elvan Gruda 1968 yılında doğdu.

Gruda çiftinin evlilikleri uzun sürdü fakat çift daha sonra hep dost kalmak umuduyla yollarını ayırdı.

Hayatı boyunca sadece bir kez evlilik yapan Ayşen Gruda'nın kızı Elvan Gruda'nın da Emre adında bir oğlu var.

ELVAN GRUDA NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Film-San Vakfı'ndan yapılan açıklamada, Elvan Gruda'nınj ölüm nedenine yer verilmedi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Rahmetli Ayşen Gruda ve rahmetli Yılmaz Gruda'nın Kızı Elvan Gruda'yı 55 yaşında kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun."





