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Ayşenur Arslan'ın İçişleri Bakanlığına saldırı girişimiyle ilgili sözleri tepkiye yol açtı! Halk TV ve Arslan hakkında inceleme başlatıldı

03.10.2023 07:04 | Son Güncelleme:
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Halk TV yayında Ayşenur Arslan, Ankara'daki saldırı girişimiyle ilgili olarak "Belki o kişi üzerine bomba olduğunu bilmiyordu. Gelip hiçbir şey yapamadan ölünmez" demişti. Söz konusu ifadeler sosyal medyada tepkiye yol açtı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Halk TV ve Ayşenur Arslan hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

Ayşenur Arslan'ın İçişleri Bakanlığına saldırı girişimiyle ilgili sözleri tepkiye yol açtı! Halk TV ve Arslan hakkında inceleme başlatıldı

Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na yönelik saldırı girişimi hakkında Halk TV canlı yayınında konuşan Ayşenur Arslan terörist hakkında "Belki o kişi üzerine bomba olduğunu bilmiyordu. Gelip hiçbir şey yapamadan ölünmez. Bana sorarsanız her şeye aykırı, durup dururken kendini patlatmış. Ankara’da bir arabayı açıp düz kontakla çalıştırmak yerine neden Kayseri’de birini öldürerek ‘Ben geliyorum hey, bombalar sırtımızda, tabanca belimizde nedir yani...’" şeklinde konuşmuştu.

ARSLAN HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI

Arslan'ın o sözleri sosyal medyada tepkilere yol açtı. RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

“Bu ahlaksız terör sevici zihniyete ve ekranlardaki bu ucube yorumlara tahammül etmemiz mümkün değildir. Kahraman polisimizin refleksleri ve erken müdahalesi ile olası bir katliamın engellenmesine adeta üzülen bu sapkın zihniyete tüm milletimiz gibi biz de karşıyız. Bu hastalıklı sözlerin yayınlandığı Halk TV ve ilgili kişi hakkında gerekli inceleme derhal başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: DHA-İHA

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