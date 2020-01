Aytekin Tunus’tan çok konuşulacak “Burak Oğuz” açıklamaları

“Umarım her şey açığa çıkar”

Tunus, o dönemi ve mahkeme sürecinin tüm ayrıntılarını tek tek dile getirerek, “Oğuz’un intikam söylemleri bana geldi. Ben ciddiye almadım. Ön kesme neymiş gibi söylemleri olmuş. Ben partide sevilen sayılan işini yapan bir insanım bana ne yapabilir? Hiçbir delilimizi kabul etmiyorlar, üç tane heyet değişti, tanıklarımızı dinlemeyi kabul eden heyetin hiçbiri diğerinde yok. Hemen savunma. Birer hafta arayla celse verdiler. Bana verilen cezalarla ilgili kim olursa olsun bir hukukçu bir delil koysun hayatımı, her şeyimi feda edeceğim, bağışlayacağım. İlahi adalete inanıyorum. Yine de adalete inanıyorum. Ahlaklı, onurlu hukukçular olduğunu düşünüyorum. Ama benim üzerimden adeta tank geçti. Çok sıkıntılı dönemlerim oldu. Ama şu bilinmeli, Atatürk’ün devrimleri ışığında her türlü bedeli her zaman ödemeye hazırız. Hiç tırsmayız. Umarım kimsenin başına gelmez. Umarım her şey bir gün açığa çıkar” diye konuştu.

“Oğuz’a ‘Tatmin edecek açıklama yap’ dedim”

Oğuz’un cemaat mensubu olabileceğinin söylendiğini tekrarlayan Tunus, “Çağırdım bugün. Sen geldin, çalışkan da bir arkadaşsın, katkı da koyuyorsun ama söylentiler var. O zaman ekonomik gücü de iyi olduğunu bir arkadaş, yerel basınında da yazılar yazıyor falan, sen bizi ve kamuoyunu tatmin edecek açıklamalarda bulun. Bizim CHP ilkelerini kabul ediyorsan yapacak bir şey yok. Ama ben genel başkanı temsil ediyorum, bizi tatmin etmen lazım dedim. Ik mık etti, gitti. Bir süre sonra on gün sonra tekrar iletişimimiz oldu. Ben rahatsız oldum. Burak bey, şahsınızla ilgili derdim yok, hep nezaketle birbirimize davrandık. Ama bu işin açığa kavuşturulması lazım. Lütfen bu konuda neden imtina ediyorsunuz dedim. Bir şey söylemedi. Söylemeyince ben çok net şekilde karşı durdum. Aday adaylığı döneminde de, o zamanki yönetici arkadaşlarımın hepsi şahit” dedi.