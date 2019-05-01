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Ayvacık'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 11:28 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, kutlandı.

Ayvacık'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, kutlandı.
Ayvacık İlçe Belediyesi'nde çalışan işçiler ile farklı noktalardan gelen bir grup işçi, belediye binası önünde toplandı. Ardından Atatürk Kültür Parkı'na yürüdü. Ayvacık Belediye Başkanı CHP'li Mesut Bayram'ın da katıldığı yürüyüşün sonunda işçiler, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.
Saygı duruşu ile İstiklal Marşı okunmasının ardından Başkan Bayram konuşma yaparak, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Emeğe ve emekçiye saygı çok önemli bir unsurdur. 1 Mayıs, işçinin, memurun, çiftçinin, emekçinin, alın terinin bayramıdır. Birlik, dayanışma ve mücadelenin, demokrasi, özgürlük ve barışın günüdür. Tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum" dedi.

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Ayvacık'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü KutlandıAyvacık'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü KutlandıAyvacık'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı

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