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Ayvalık’ta CHP’den ‘Mazbata’ açıklaması

SEÇİM HABERLERİ  | 11.04.2019 09:31 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 31 Mart yerel seçimlerinin üzerinden 12 gün geçmesinin ardından seçimlerin galibi Demokrat Partili Mesut Ergin’in belediye başkanlığına resmen başlamasına ait mazbatasını aldı. Başkan Ergin’in göreve geç başlamasının nedeni ile ilgili seçimlere itiraz etmesi gösterilen Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Ayvalık’ta CHP’den ‘Mazbata’ açıklaması

CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı olarak seçimden sonra yapılan itirazlar sonucu seçilen belediye başkanı ve meclis üyelerinin mazbatalarını alamamaları konusunda ortaya atılan söylentileri ortadan kaldırmak için bu açıklamayı yapma gereği duyulmuştur. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak başkanlık seçiminde 731 oy ile seçimi kaybeden adayımız Rahmi Gençer’in hakkını savunmak amacıyla itirazımızı 176 adet sandıkta toplam 1452 adet geçersiz oyun yeniden incelenmesini istedik. Ancak İlçe Seçim Kurulu yaptığımız itirazı mesnetsiz bularak reddetmiştir. Bunun yanında da Demokrat Parti yönetimi de meclis üyeleri dağılımıyla ilgili itirazda bulunmuş ve onların itirazı da reddedilmiştir” ifadelerini kullandı.

"BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNİN MAZBATALARI GEÇİKECEK"

İtiraz sürecinin sıkıntılı bir dönemi de gündeme getirdiğini kaydeden Hüseyin Şalmanlı, “İtirazlar ve gelen her cevap için gün sayılarak mazbataların taraflara verilmesi uzayıp gitmektedir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak üzerimize düşen görevi yerine getirip Demokrat Parti yetkilileri ile görüşerek itirazlarımızı karşılıklı geri çekip tarafların mazbatalarını 05 Nisan Cuma günü almaları konusunda görüşlerimizi bildirdik. Karşı taraf yetkilileri bizlerle anlaşmaya yanaşmadılar. Dolayısı seçilen belediye başkanı ve meclis üyeleri mazbatalarını alamadılar. İtirazlarını İl Seçim kuruluna da veren Demokrat Parti yetkilileri Meclis üyelerinin mazbatalarını engellemesi üzerine biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak demokratik hakkımız olan itirazımızı İl seçim kuruluna yapmak durumunda kaldık. İl Seçim kurulundan itirazımıza 08 Nisan Pazartesi günü ret cevabı geldi. Bu tekrar yeni süreci başlattı ve bizlerin itirazımızı YSK’ya yapmamız için 10 Nisan Çarşamba günü beklenecekti. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Yönetim Kurulu olarak üzerimize düşen görevi yapmak adına Demokrat Parti yetkililerini tekrar arayarak bizler itirazımızı YSK’ya yapmayacağımızı ve onlarında itirazlarını yapmamaları halinde İlçe Seçim kuruluna giderek karşılıklı muvafakat vererek seçilen belediye başkanı ve meclis üyelerinin 09 Nisan Salı günü mazbatalarını alarak göreve başlamalarını Ayvalık’ ın daha fazla başıboş kalmaması teklifimizi sunduk. Fakat Demokrat Parti yetkilileri bu teklifimize de olumsuz yanıt verdiler. Bizlerde itirazın son günü 10 Nisan Çarşamba gününün beklenmesini ve ondan sonra belediye başkanının mazbatasını almasını uygun gördük. Sonuçta bugün 10 Nisan Çarşamba günü saat 17.00 itibari ile hakkımız olan itiraz sürecinden vazgeçerek belediye başkanının 11 Nisan'da mazbatasını almasının yolunu açmış bulunmaktayız. Üzülerek belirtmek isteriz ki Demokrat Parti itirazına devam etmesi nedeniyle meclis üyeleri YSK’nın üç günlük cevap süresi dolana kadar mazbatalarını alamayacaklardır. Bunun anlamı da meclis üyeleri 15 Nisan Pazartesi gününden önce mazbatalarını alamayacaklardır. Bu süreçte bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak Atatürk ilkeleri ve demokrasiye olan bağlılığımız dolayısıyla ve seçmene saygımızdan dolayı seçilen belediye başkanı ve meclis üyelerinin mazbatalarını en kısa sürede alarak görevlerine başlamaları hususunda daima uzlaşı ve hoşgörü içerisinde olduk. Ayvalık Halkına saygıyla duyurulur” açıklamasında bulundu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
CHP Ayvalık Mazbata Demokrat Parti Mesut Ergin

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