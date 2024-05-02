Samsun'da AK Parti İl Başkanı'nın makam aracı yayalara çaptı! Yaralılar var

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ve yöneticilerin içinde bulunduğu Ü.Ö. yönetimindeki makam aracı, bulvar üzerinde seyir halindeyken, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Cenker Yıldız ile yabancı uyruklu bir kadına çarptı.

YARALILAR VAR

Kazanın şiddetiyle savrulan yayalar yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılardan durumu sağır olan Cenker Yıldız, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, hafif yaralanan yabancı uyruklu kadın ise Gazi Devlet Hastanesi’ne götürülüp, tedaviye alındı.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Makam aracının sürücüsü Ümit Ö., ifadesi için emniyete götürüldü.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yabancı uyruklu kadının tedavisinin ardından taburcu olduğu, Cenker Yıldız’ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır





