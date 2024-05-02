HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Samsun'da AK Parti İl Başkanı'nın makam aracı yayalara çaptı! Yaralılar var

Samsun'da AK Parti İl Başkanı'nın makam aracı yayalara çaptı! Yaralılar var

02.05.2024 19:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da AK Parti İl Başkanı ve yöneticilerin bulunduğu makam aracı, yaya geçidinde 2 kişiye çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Araç sürücüsü ise ifade için emniyete götürüldü.

Samsun'da AK Parti İl Başkanı'nın makam aracı yayalara çaptı! Yaralılar var

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ve yöneticilerin içinde bulunduğu Ü.Ö. yönetimindeki makam aracı, bulvar üzerinde seyir halindeyken, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Cenker Yıldız ile yabancı uyruklu bir kadına çarptı.

YARALILAR VAR

Kazanın şiddetiyle savrulan yayalar yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılardan durumu sağır olan Cenker Yıldız, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, hafif yaralanan yabancı uyruklu kadın ise Gazi Devlet Hastanesi’ne götürülüp, tedaviye alındı.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Makam aracının sürücüsü Ümit Ö., ifadesi için emniyete götürüldü.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yabancı uyruklu kadının tedavisinin ardından taburcu olduğu, Cenker Yıldız’ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Yerlikaya duyurdu! 36 şüpheli yakalandıBakan Yerlikaya duyurdu! 36 şüpheli yakalandı
Cüneyt Özdemir onlara ateş püskürdü: "Ya o kelime ağzıma geliyor, söyleyemiyorum"Cüneyt Özdemir onlara ateş püskürdü: "Ya o kelime ağzıma geliyor, söyleyemiyorum"
Adıyaman'da feci kaza! Minibüs devrildi: 14 yaralıAdıyaman'da feci kaza! Minibüs devrildi: 14 yaralı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Samsun ak parti
En Çok Okunan Haberler
Ali Erbaş'a kiralanan lüks araç tartışılırken Diyanet İşleri Müşavirinden tepki çeken çağrı

Ali Erbaş'a kiralanan lüks araç tartışılırken Diyanet İşleri Müşavirinden tepki çeken çağrı

Erdoğan-Özel görüşmesi sona erdi! İlk açıklama geldi: 'Olumlu sonuçlar doğuracak'

Erdoğan-Özel görüşmesi sona erdi! İlk açıklama geldi: 'Olumlu sonuçlar doğuracak'

Türk futbolunda kaos! TFF açıkladı, Kulüpler Birliği belgelerle yalanladı!

Türk futbolunda kaos! TFF açıkladı, Kulüpler Birliği belgelerle yalanladı!

Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkileri durdurdu

Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkileri durdurdu

Cüneyt Özdemir onlara ateş püskürdü: "Ya o kelime ağzıma geliyor, söyleyemiyorum"

Cüneyt Özdemir onlara ateş püskürdü: "Ya o kelime ağzıma geliyor, söyleyemiyorum"

Aralarında bakanlık çalışanları da var, çok sayıda gözaltı! Paraları bakın nasıl aklamışlar

Aralarında bakanlık çalışanları da var, çok sayıda gözaltı! Paraları bakın nasıl aklamışlar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.