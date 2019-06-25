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Ayvalık’ın 2 adası ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ ilan edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 19:21 | Son Güncelleme

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir).

Ayvalık’ın 2 adası ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ ilan edildi

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir). (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, Badavut’tan sonra 2 adası daha ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ ilan edildi.
Geçen Mayıs ayı içerisinde Küçükköy Mahallesi'ne bağlı, tarihi sarımsak taşı ocakları, tuz gölü, plajı ve doğal dokusuyla Ayvalık ilçesinin en güzel noktalarından olan Badavut'un kısmi olarak 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edilmesinin ardından, Büyük Maden ve Küçük Maden adaları da aynı kapsama alındı.
Balıkesir’in Ayvalık İlçesindeki Büyük Maden ve Küçük Maden adalarının, 1. Derece Doğal Sit Alanı kapsamına giren alanları ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ olarak tescil ve ilan edilmesi hakkında karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ ilan edilen Büyük Maden ve Küçük Maden adaları, Ayvalık’ın kuzeybatısında Pateriça burnunun batısında bulunuyor.

FOTOĞRAFLI

Ayvalık’ın 2 adası ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ ilan edildiAyvalık’ın 2 adası ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ ilan edildiAyvalık’ın 2 adası ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ ilan edildiAyvalık’ın 2 adası ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ ilan edildi

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