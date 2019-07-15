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Ayvalık’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenleri şehitlikte başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 14:13 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları şehitlikte Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.Çamlık Camii imamı İsmail Şimşek tarafından okunan Kur’an-ı kerimin ardından Ayvalık Müftüsü Emre Önal tarafından şehitlerin ruhu için dualar edildi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları şehitlikte Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.
Çamlık Camii imamı İsmail Şimşek tarafından okunan Kur’an-ı kerimin ardından Ayvalık Müftüsü Emre Önal tarafından şehitlerin ruhu için dualar edildi. Törene Ayvalık Kaymakamlığına vekâlet eden Gömeç Kaymakamı Önder Coşğun, Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu, Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Albayrak, Ayvalık Belediye Başkan Vekili Merih Arslan, daire amirleri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarıyla, siyasi partilerin temsilcileri, oda başkanları, gaziler, şehit yakınları ve kalabalık bir vatandaş topluluğu hazır bulundu.
AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, o hain darbe girişimini asla unutmayıp, unutturmayacaklarını söyledi. 15 Temmuz 2016 günü gerçekleşen hain saldırı sonucunda 250 şehit ve 2 bin 700 civarında gazinin olduğuna işaret eden Kayaalp, “Biz yüce Allah’tan şehitlerimize rahmet, gazilerimize de şifalar diliyoruz. Allah onlardan razı olsun. 15 Temmuz gününde olduğu gibi; bir olduğumuzda, birlik olduğumuzda tank, top, tüfek hiçbir şey fark etmeksizin bu güzel vatanın bekası için tek yürek olabiliyoruz. Bunu tüm dünyaya 15 Temmuz gecesi gösterdik. Halen daha da bunu göstermeye devam ediyoruz. Böyle güzel ve anlamlı bir günde şehitlerimizi yâd etmek ve gazilerimizle kucaklaşmaktan da onur duyuyoruz” diye konuştu.

Ayvalık’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenleri şehitlikte başladı

Ayvalık’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenleri şehitlikte başladı

Ayvalık’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenleri şehitlikte başladı

Ayvalık’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenleri şehitlikte başladı

Ayvalık’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenleri şehitlikte başladı

Ayvalık’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenleri şehitlikte başladı

Ayvalık’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenleri şehitlikte başladı

Ayvalık’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenleri şehitlikte başladı

Ayvalık’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenleri şehitlikte başladı

Ayvalık’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenleri şehitlikte başladı

Ayvalık’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenleri şehitlikte başladı

Ayvalık’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenleri şehitlikte başladı

Ayvalık’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenleri şehitlikte başladı

Ayvalık’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenleri şehitlikte başladı

Ayvalık’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenleri şehitlikte başladı
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