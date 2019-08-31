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Ayvalık’ta 18 göçmen ve 1 Afgan uyruklu organizatör yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2019 17:19 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midili Adası’na gitmek isteyen 18 göçmen ve 1 Afgan uyruklu organizatör jandarmanın dikkati sayesinde yakalandı.Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde, Cunda Adası sınırları içerisindeki Ortunç mevkiinde bir zeytinlik arazi içerisinde bir grup düzensiz göçmen grubunu tespit eden Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler hemen harekete geçti.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midili Adası’na gitmek isteyen 18 göçmen ve 1 Afgan uyruklu organizatör jandarmanın dikkati sayesinde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde, Cunda Adası sınırları içerisindeki Ortunç mevkiinde bir zeytinlik arazi içerisinde bir grup düzensiz göçmen grubunu tespit eden Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler hemen harekete geçti. Afganistan uyruklu olduları öğrenilen 10 çocuk, 4 kadının da aralarında bulunduğu 18 göçmeni ele geçiren jandarma ekipleri, göçmenlerin dışında 1 organizatörün bulunduğunu belirledi. Jandarma ekipleri Afganistan uyruklu Sakhidad Mohammadi isimli organizatörü de kıskıvrak yakaladı.
Yakalanan 18 göçmen ve Afganistan uyruklu organizatör hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

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