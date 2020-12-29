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  4. Ayvalık’ta 37 mülteci Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

Ayvalık’ta 37 mülteci Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

29.12.2020 15:38 | Son Güncelleme:
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Ayvalık’ta 37 mülteci Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan Sahil Güvenlik güçlerinin Ayvalık açıklarında Türk kara sularına ittiği bir grup düzensiz göçmeni Türk Sahil Güvenlik botları kurtardı.Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu istihbaratını alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye gitti.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan Sahil Güvenlik güçlerinin Ayvalık açıklarında Türk kara sularına ittiği bir grup düzensiz göçmeni Türk Sahil Güvenlik botları kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu istihbaratını alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye gitti. Ekipler, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 37 mülteciyi kurtardı. Limana çıkarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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