Ayvalık’ta, çocuk ve kadınlara destek için teknoloji atölyesi

Balıkesir Ayvalık’ta, dünyanın problemlerinden haberdar, sorunlara çözüm bulma isteği ve yetisi olan, sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirebilecek bireyler yetiştirmek için teknoloji atölyesi açıldı. Teknoloji atölyesinde verilecek bilim ve teknoloji eğitimlerinden, öncelikli olarak 8-15 yaş grubundaki çocuklar ve kadınların faydalanması amaçlanıyor.

Ayvalık Kaymakamlığı, Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Sabancı Üniversitesi’nin Küçükköy’de hayata geçirdiği teknoloji atölyesi, düzenlenen törenle açıldı.

Törene, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici katıldı.

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı yaptığı konuşmada, “Milli Eğitim Bakanlığı ve yerel yönetimin tam desteği ile Sabancı Üniversitesi ve Küçükköy arasında kurulan bu organik bağ Türkiye’de bir ilktir. Kamu-yerel yönetim-üniversite işbirliği ile topluma fayda sağlayacak bu projenin, ülke sınırlarının ötesinde “örnek bir model” oluşturacağına inanıyoruz” dedi.

Güler Sabancı konuşmasında, bilimsel, akılcı ve katılımcı bir süreçle, teknolojinin sağladığı olanakları kullanarak yeni ve sürdürülebilir bir eğitim sistemi oluşturdukları belirtti. Sanata, bilime ve teknolojiye verdiği değer ile Türkiye’nin örnek köylerinden biri olan Küçükköy’de çocukların eğitim ve eşitlik hakkını gözeterek, gençlerin ve kadınların eğitiminde sürdürülebilirliğini sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Sabancı, “Öğretmenlerimize eğitimler vererek, bölge okullarının da tüm yıl atölyeden faydalanmasını bekliyoruz” dedi.

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, “Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyon Belgesinde de vurgulanan atölyeleşme sürecine yönelik; ürün-odaklı, teknolojik çözüm bulma isteği ve yetisi olan, bireyler yetiştirilmesini amaçlayan Sabancı Üniversitesi önderliğinde, tüm paydaşlar ile hayata geçirilen atölyede öğrencilerimizi sağlam temellerle geleceğe taşımada fırsatlar yaratacak. İlçemizdeki tüm öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz adına hayırlı olmasın diliyorum” dedi.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız da konuşmasında, “Sayın Valimizin himayelerinde yaklaşık iki yıldır sürdürdüğümüz Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme (BENGİ) projesinde en büyük hayalimiz bu şehirde milli ve manevi değerlerine bağlı, kendisi ve çevresiyle barışık, Atatürk İlke ve İnkılaplarını benimsemiş, teknolojiyi en üst seviyede kullanabilen nesiller yetiştirebilmek. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz atölyenin özellikle bu anlamda çok önemli ve değerli olduğuna inanıyorum. Ülkemizde fırsat eşitliği sağlama anlamında Küçükköy’ümüzde açılmış olması da ayrıca çok değerli. Bu sayede öğrencilerimize hayal kurmayı öğreterek, küçük hayalleri büyük mutluluklara dönüşeceği bir yer olmasını temenni ediyorum” dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, atölyeye dönüştürülen okulun, kendisinin de ilkokulu olduğu belirterek, “Bu memlekete bugün hizmet ediyorsam, sebebi burada atılmış temellerdir, bu yüzden burası benim için çok değerli. Şimdi asıl iş halkımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin ve kadınlarımızın bu değerli projeye sahip çıkması. Talep ediniz, talip olunuz, sahip çıkınız ki bu proje sürdürülebilir olsun. Sürdürülebilir oldukça daha birçok proje kentimize gelecektir” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Kamu ve Üniversite Arasında Eğitimde İşbirliği protokolü, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır ve Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici, Sabancı Üniversitesi Genel Sekreteri Haluk Bal tarafından imzalandı.

Yaz dönemi başından itibaren kodlama ve oyun tasarımı, İngilizce eğitimleri alan öğrencilere sertifikaları verildi. Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan’dan sertifikalarını alan tüm öğrencilere Casper ile birlikte projenin teknoloji destekçisi olan Teknosa tarafından hediyeleri takdim edildi.



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