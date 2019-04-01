Ayvalık’ta Demokrat Parti kazandı

Pazar günü yapılan yerel seçimlerde Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Demokrat Parti’nin Belediye Başkan Adayı Mesut Ergin seçimlerin galibi oldu.

Bütünşehir Yasası öncesinde Ayvalık’ın beldesi olan Küçükköy’ün son Belediye Başkanı olan Mesut Ergin’in, seçimi kazandı.

Sandıkların açılmaya başlamasıyla birlikte Millet İttifakı’nın CHP’li Adayı Rahmi Gençer ile kıyasıya bir yarışın gözlendiği Ayvalık’ta; resmi olmayan verilere göre Demokrat Partili Ergin, yüzde 40.09 oy oranıyla, 14 bin 620 oy aldı. Buna karşın Ergin’in en yakın rakibi Millet İttifakı’nın CHP’li adayı Rahmi Gençer ise yüzde 37.77 oy oranıyla 13 bin 774 oyda kaldı.

Belediye Meclisinde çoğunluk CHP’nin

Ayvalık’ta, Cumhur İttifakı’nın MHP’li Belediye Başkan Adayı Nazmi Başaran yüzde 19.36’lık oranla 7 bin 59, DSP Belediye Başkan Adayı Hasan Atmaca yüzde 1.58 oranla 577 oy ve Vatan Partsi’nin Ayvalık Belediye Başkan Adayı Serdar Gürses ise yüzde 0.46’lık oranla 166 oy aldı.

Ayvalık’ta; Belediye Meclis Üyeliği yarışında ise birinciliği yüzde 39.65 oran ve 13 bin 928 oy ile Millet İttifakı elde etti.

Bununla birlikte Demokrat Parti yüzde 32.98 oran 11 bin 586 oy, Cumhur İttifakı yüzde 21.37 oranla 7 bin 508 oy, HDP yüzde 2.68 oranla 942 oy, DSP yüzde 1.39 oranla 490 oy alabildi.

Bu sonuçlara göre DP’li Mesut Ergin Ayvalık Belediye Başkanı seçilirken, CHP’nin çoğunlukta olduğu bir belediye meclisi ile çalışmak zorunda kalacağı gözlendi.