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Az maliyetle de Hollywood yıldızı gibi görünebilirsiniz! Rus makyaj sanatçısından püf noktaları

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 09.10.2019 14:13 | Son Güncelleme

'Cebinize zarar vermeden de Hollywood yıldızı gibi görünebilirsiniz.' Bu söz Rus makyaj sanatçısı Elena Danilova'ya ait. 'Benim Instagram hesabımda kedi ya da yemek fotoğrafları göremezsiniz' diyen Elena, sadece işiyle ilgili paylaşımlar yapıyor. Basit ve az maliyetle de güzel makyaj yapılabileceğini gösteren Elena, kadınların makyaj yaparken yaptığı hatalardan, farklı tekniklerden ve püf noktalarından bahsediyor.

Az maliyetle de Hollywood yıldızı gibi görünebilirsiniz! Rus makyaj sanatçısından püf noktaları

İşte 'hepiniz Meghan Markle makyajını daha ucuza yapabilirsiniz' diyen makyaj sanatçısı Elena Danilova'dan ipuçları.

2

  • Kışın cildinizin yazdaki gibi bronz görünmesini istemiyorsanız hali hazırdaki fondöteninize bir ton açık inceltici koyabilirsiniz. Bu yüzünüzü daha hafif gösterecektir.

3

  • Elana, 'Kaşları tek bir koyu koyu çizgi üzerinde çizmenizi önermiyorum. Doğal görünmüyor ve görünüşünüzü ucuzlaştırıyor. Bunun yerine, kaşları kabarık bırakmak ve boş boşlukları doldurmak daha doğal bir görünüm kazanmanızı sağlayacaktır. Bronzlaştırıcıyı sadece elmacık kemiklerimizin altına uygulayın. Ancak bunu yaparken cildimizin doğal tonunu taklit eden bir bronzlaştırıcı kullanmaznı daha iyi olacaktır. Kapatıcıyı göz altlarınıza düz çizgi halinde uygulamayın. Hollywood üçgeni adı verilen teknikte (fotoğrafta gösterildiği gibi) uygulamanız gerekir' diye konuşuyor.

4

  • Bir numaralı fırçayı ile fondöten ve krem dokular için, iki numaralıyı toz fırçası (bronzlaştırıcı için de kullanılabilir), üç numaralıyı kapatıcı fırça ve gölgeleme, dört numaralıyı highlighter fırçası olarak kullanmalısınız. Sünger ise yüzünüzde kalan fazla kozmetikten kurtulamanızı sağlayacaktır.

  • Neredeyse hiç kaşınız yoksa

Kalın ve doğal kaş görünümü sevenler kaş jeli kullanabilirsiniz. Önce kaşınızı fırçalayın sonra sabitleme jeli kullanın ve kaşınızın altına kapatıcı uygulayın.

6

  • Makyaj sanatçıları bu tekniği iyi biliyorlar. Örneğin sarı rengi düzeltici, mavi rengi leke ve akne izlerini gidermek için, yeşil rengi akne ve kan damarlarını gizlemek için, kayısı ve turuncu tonlarını ise göz altındaki koyu halkaları gizlemek için kullanıyorlar.

7

  • Elana göz altına krem uygulama konusunda kadınların neredeyse %70'inin yanlış bilgiye sahip olduğunu söylüyor. makyaj sanatçısı göz altına krem uygularken mutlaka masaj tekniği kullanılmalıdır diyor. (fotoğrafta gösterildiği gibi). Sonuç olarak, bir miktar lenf drenaj masajı yapacaksınız. Hareketlerin dairesel ve yumuşak olması önemli.

9

  • Süngerlerinizi 30 dakika boyunca çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz.

  • Bonus: Meghan Markle’ın makyajı

8

Eğer Kraliyet ailesinden biri gibi görünmek istiyorsanız Meghan Markle tekniğini kullanabilirsiniz. Bunun için;

Parıltı veren bir makyaj bazına
Doğal renk tonu içeren fondötene
Kaş kalemine
Eyeliner, kahverengi gölgeler ve hacim için rimel
Bronzlaştırıcı
Ve doğal tonda bir ruj

Elana bu ürünlerin 70 dolara mal olacağını lüks versiyonlarının ise 280 dolara mal olacağını söylüyor.


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Anahtar Kelimeler:
makyaj püf noktaları Elena Danilova

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