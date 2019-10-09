Az maliyetle de Hollywood yıldızı gibi görünebilirsiniz! Rus makyaj sanatçısından püf noktaları

Bir numaralı fırçayı ile fondöten ve krem dokular için, iki numaralıyı toz fırçası (bronzlaştırıcı için de kullanılabilir), üç numaralıyı kapatıcı fırça ve gölgeleme, dört numaralıyı highlighter fırçası olarak kullanmalısınız. Sünger ise yüzünüzde kalan fazla kozmetikten kurtulamanızı sağlayacaktır.