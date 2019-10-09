Az maliyetle de Hollywood yıldızı gibi görünebilirsiniz! Rus makyaj sanatçısından püf noktaları

İşte 'hepiniz Meghan Markle makyajını daha ucuza yapabilirsiniz' diyen makyaj sanatçısı Elena Danilova'dan ipuçları.
Bir numaralı fırçayı ile fondöten ve krem dokular için, iki numaralıyı toz fırçası (bronzlaştırıcı için de kullanılabilir), üç numaralıyı kapatıcı fırça ve gölgeleme, dört numaralıyı highlighter fırçası olarak kullanmalısınız. Sünger ise yüzünüzde kalan fazla kozmetikten kurtulamanızı sağlayacaktır.
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НЕТ БРОВЕЙ...⠀ ⠀ У меня от природы темные волосы и почти серые брови, просто пройтись прозрачным гелем не мой вариант????⠀ ⠀ Влагостойкий тинт в такой ситуации - более удачное решение. Смотрите, как он работает, на видео в карусели ????????⠀ ⠀ У КОГО ТАК ЖЕ? Кто рисует брови с нуля?????
Kalın ve doğal kaş görünümü sevenler kaş jeli kullanabilirsiniz. Önce kaşınızı fırçalayın sonra sabitleme jeli kullanın ve kaşınızın altına kapatıcı uygulayın.
Süngerlerinizi 30 dakika boyunca çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz.
Eğer Kraliyet ailesinden biri gibi görünmek istiyorsanız Meghan Markle tekniğini kullanabilirsiniz. Bunun için;
Parıltı veren bir makyaj bazına
Doğal renk tonu içeren fondötene
Kaş kalemine
Eyeliner, kahverengi gölgeler ve hacim için rimel
Bronzlaştırıcı
Ve doğal tonda bir ruj
Elana bu ürünlerin 70 dolara mal olacağını lüks versiyonlarının ise 280 dolara mal olacağını söylüyor.
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