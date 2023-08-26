HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 26 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 26 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

26.08.2023 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son depremler listesi ve AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamaları yaşadıkları şehirde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesini inceliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte, 26 Ağustos 2023 cumartesi günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 26 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem ile ilgili son dakika haberleri 26 Ağustos 2023 cuma günü de yakından takip ediliyor. Bulundukları yerde sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem haberlerini arama motorlarında sorguluyorlar. Peki, az önce deprem mi oldu, son deprem nerede kaç şiddetinde oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

26 AĞUSTOS 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2023.08.26 07:50:00 37.9850 27.1475 4.9 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.08.26 07:39:47 36.7587 27.5635 6.9 -.- 2.6 -.- KARAKOY-DATCA (MUGLA) İlksel
2023.08.26 07:28:42 36.2440 36.3088 6.9 -.- 2.1 -.- MADENBOYU-(HATAY) İlksel
2023.08.26 07:15:17 35.8033 35.4795 5.5 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2023.08.26 06:21:04 38.3848 37.5503 12.3 -.- 1.4 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.08.26 06:16:10 38.4995 36.6943 10.8 -.- 1.6 -.- TOPAKTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.26 06:13:10 36.3867 36.2185 4.5 -.- 1.8 -.- OVAKENT-(HATAY) İlksel
2023.08.26 05:51:28 38.2548 38.1922 5.0 -.- 2.4 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.08.26 05:48:06 38.2950 38.6535 2.3 -.- 1.9 -.- ALHANUSAGI-(MALATYA) İlksel
2023.08.26 05:44:07 37.0813 28.4108 4.1 -.- 1.8 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2023.08.26 05:36:40 37.0067 28.1972 4.0 -.- 2.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.08.26 05:31:37 37.0722 28.4385 11.6 -.- 1.7 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2023.08.26 05:30:55 37.0942 28.4822 2.2 -.- 1.8 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel
2023.08.26 05:12:34 37.8918 36.0237 7.2 -.- 1.5 -.- CUMHURLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.08.26 05:05:18 37.8445 36.0867 8.3 -.- 2.0 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.08.26 04:40:38 37.9458 36.3238 5.0 -.- 2.0 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.26 04:29:10 36.0267 36.4645 1.4 -.- 1.6 -.- HACIPASA-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2023.08.26 04:25:14 39.6572 26.5027 19.4 -.- 1.2 -.- AKCIN-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2023.08.26 03:57:41 37.9090 36.2740 12.9 -.- 1.4 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.26 03:47:52 37.0492 28.3470 5.0 -.- 1.2 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2023.08.26 03:45:24 37.9755 36.3485 5.1 -.- 1.4 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.26 03:32:47 38.3097 37.2520 5.8 -.- 1.6 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.26 03:12:29 36.6878 36.2087 6.7 -.- 1.1 -.- AZGANLIK-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.08.26 02:41:04 36.1432 35.8528 9.7 -.- 1.3 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.08.26 02:27:26 37.0717 28.4487 11.3 -.- 1.0 -.- ELMALI-ULA (MUGLA) İlksel
2023.08.26 02:07:30 38.1165 36.3818 11.1 -.- 1.1 -.- MURSEL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.26 02:03:04 38.4465 37.3898 5.4 -.- 1.7 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.08.26 01:52:04 38.7835 37.7192 5.0 -.- 1.9 -.- TEMEKLU-KULUNCAK (MALATYA) İlksel
2023.08.26 01:47:51 38.4828 37.3250 11.5 -.- 1.0 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.08.26 01:44:37 38.0693 37.6288 5.0 -.- 1.3 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.08.26 01:40:44 38.3757 38.2147 10.3 -.- 1.3 -.- TOPSOGUT-(MALATYA) İlksel
2023.08.26 01:32:01 38.1265 38.4500 5.0 -.- 2.2 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.08.26 01:14:51 36.4657 29.1753 3.9 -.- 1.5 -.- KARAAGAC-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2023.08.26 01:10:24 38.4535 37.5918 2.5 -.- 1.4 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.08.26 01:09:53 36.0590 27.1972 6.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2023.08.26 01:00:28 37.3028 37.0150 6.5 -.- 1.0 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

deprem 1

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı! 35 derece...Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı! 35 derece...
Polis çevirmesine takıldı sözleri şaşkına çevirdi: 'Şimdi ararım ve buraya yığarım'Polis çevirmesine takıldı sözleri şaşkına çevirdi: 'Şimdi ararım ve buraya yığarım'
MSB: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit olduMSB: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu
Anahtar Kelimeler:
deprem afad deprem az önce deprem mi oldu kandilli deprem son dakika deprem

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kafasına tuvalet pompasını koydu! İşler kontrolden çıkınca...

Kafasına tuvalet pompasını koydu! İşler kontrolden çıkınca...

Samsonite, Stanley, Crocs... Sevilen markaların ürünlerinde %50'ye varan indirim

Samsonite, Stanley, Crocs... Sevilen markaların ürünlerinde %50'ye varan indirim

Kapı aralığından kimyasal madde enjekte etti! Kameralara yakalandı

Kapı aralığından kimyasal madde enjekte etti! Kameralara yakalandı

Donald Trump cezaevine teslim oldu! Sabıka fotoğrafı yayınlandı

Donald Trump cezaevine teslim oldu! Sabıka fotoğrafı yayınlandı

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikteki kısa süreli fırsatı kaçırmayın

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikteki kısa süreli fırsatı kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.