Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 26 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem ile ilgili son dakika haberleri 26 Ağustos 2023 cuma günü de yakından takip ediliyor. Bulundukları yerde sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem haberlerini arama motorlarında sorguluyorlar. Peki, az önce deprem mi oldu, son deprem nerede kaç şiddetinde oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

26 AĞUSTOS 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2023.08.26 07:50:00 37.9850 27.1475 4.9 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.08.26 07:39:47 36.7587 27.5635 6.9 -.- 2.6 -.- KARAKOY-DATCA (MUGLA) İlksel

2023.08.26 07:28:42 36.2440 36.3088 6.9 -.- 2.1 -.- MADENBOYU-(HATAY) İlksel

2023.08.26 07:15:17 35.8033 35.4795 5.5 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2023.08.26 06:21:04 38.3848 37.5503 12.3 -.- 1.4 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.08.26 06:16:10 38.4995 36.6943 10.8 -.- 1.6 -.- TOPAKTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.26 06:13:10 36.3867 36.2185 4.5 -.- 1.8 -.- OVAKENT-(HATAY) İlksel

2023.08.26 05:51:28 38.2548 38.1922 5.0 -.- 2.4 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.08.26 05:48:06 38.2950 38.6535 2.3 -.- 1.9 -.- ALHANUSAGI-(MALATYA) İlksel

2023.08.26 05:44:07 37.0813 28.4108 4.1 -.- 1.8 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2023.08.26 05:36:40 37.0067 28.1972 4.0 -.- 2.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.08.26 05:31:37 37.0722 28.4385 11.6 -.- 1.7 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2023.08.26 05:30:55 37.0942 28.4822 2.2 -.- 1.8 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel

2023.08.26 05:12:34 37.8918 36.0237 7.2 -.- 1.5 -.- CUMHURLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.08.26 05:05:18 37.8445 36.0867 8.3 -.- 2.0 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.08.26 04:40:38 37.9458 36.3238 5.0 -.- 2.0 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.26 04:29:10 36.0267 36.4645 1.4 -.- 1.6 -.- HACIPASA-ALTINOZU (HATAY) İlksel

2023.08.26 04:25:14 39.6572 26.5027 19.4 -.- 1.2 -.- AKCIN-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2023.08.26 03:57:41 37.9090 36.2740 12.9 -.- 1.4 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.26 03:47:52 37.0492 28.3470 5.0 -.- 1.2 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2023.08.26 03:45:24 37.9755 36.3485 5.1 -.- 1.4 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.26 03:32:47 38.3097 37.2520 5.8 -.- 1.6 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.26 03:12:29 36.6878 36.2087 6.7 -.- 1.1 -.- AZGANLIK-ISKENDERUN (HATAY) İlksel

2023.08.26 02:41:04 36.1432 35.8528 9.7 -.- 1.3 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.08.26 02:27:26 37.0717 28.4487 11.3 -.- 1.0 -.- ELMALI-ULA (MUGLA) İlksel

2023.08.26 02:07:30 38.1165 36.3818 11.1 -.- 1.1 -.- MURSEL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.26 02:03:04 38.4465 37.3898 5.4 -.- 1.7 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.08.26 01:52:04 38.7835 37.7192 5.0 -.- 1.9 -.- TEMEKLU-KULUNCAK (MALATYA) İlksel

2023.08.26 01:47:51 38.4828 37.3250 11.5 -.- 1.0 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.08.26 01:44:37 38.0693 37.6288 5.0 -.- 1.3 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.08.26 01:40:44 38.3757 38.2147 10.3 -.- 1.3 -.- TOPSOGUT-(MALATYA) İlksel

2023.08.26 01:32:01 38.1265 38.4500 5.0 -.- 2.2 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.08.26 01:14:51 36.4657 29.1753 3.9 -.- 1.5 -.- KARAAGAC-FETHIYE (MUGLA) İlksel

2023.08.26 01:10:24 38.4535 37.5918 2.5 -.- 1.4 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.08.26 01:09:53 36.0590 27.1972 6.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2023.08.26 01:00:28 37.3028 37.0150 6.5 -.- 1.0 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

