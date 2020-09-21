Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, BM Güvenlik Konseyi’nde reform çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu üst düzey toplantıları bugün Genel Kurul sekreterliğine seçilen ilk Türk diplomat olan Volkan Bozkır’ın konuşmasıyla başladı.

Korona virüs salgını nedeniyle video konferans yoluyla gerçekleştirilen toplantıya rekor sayıda ülke liderinin katılması bekleniyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, BM 75. Genel Kurulu üst düzey toplantılarında gönderdiği video mesaj ile katıldı.

Aliyev mesajında, “Azerbaycan bağımsızlığını kazandıktan sonra 2 Mart 1992’de Birleşmiş Milletler’e üye oldu. Bağımsızlık en yüksek değerdir ve Azerbaycan halkının her zaman özgür ve bağımsız bir devlette yaşama ümidinin ve arzusunun bir tezahürüdür. Yaklaşık 30 yıllık bağımsızlık döneminde Azerbaycan çeşitli alanlarda büyük ilerleme kaydetmiştir. Tüm üye devletler, BM’ye katılarak, herhangi bir ülkenin siyasi bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne karşı güç kullanmaktan veya güç kullanmaktan kaçınmayı taahhüt etmişlerdir. Ancak Ermenistan, yükümlülüklerini büyük ölçüde ihlal etti ve Azerbaycan’a karşı askeri güç kullandı. Ermenistan, Dağlık Karabağ bölgesini ve Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ çevresindeki yedi bölgeyi işgal etti. 1993 yılında kabul edilen dört BM Güvenlik Konseyi kararı, Ermeni silahlı kuvvetlerinin işgal altındaki Azerbaycan topraklarından tamamen, derhal ve koşulsuz geri çekilmesini talep ediyor. Ne yazık ki Ermenistan bu kararları hala görmezden geliyor. Ermenistan, işgal ettiği topraklarda Azerbaycan halkına karşı etnik temizlik yaptı. Bir milyondan fazla Azerbaycanlı mülteci ve ülke içinde yerinden edilmiş kişi oldu. Ermenistan, Hocalı soykırımı yaptı. Bir düzineden fazla ülke Hocalı soykırımını tanıdı. Ermenistan, işgal altındaki topraklarda uluslararası hukuku büyük ölçüde ihlal ederek yasadışı yerleşim politikası izliyor. Ermenistan, işgal ettiği topraklarda Azerbaycan halkına ait tarihi ve dini eserleri tahrip etti” ifadelerini kullandı.