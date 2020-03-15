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Azerbaycan'da koronavirüs vakası 18’e yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 15.03.2020 22:31 | Son Güncelleme

Azerbaycan'da 2 kişide daha koronavirüs tespit edilmesinin ardından ülke genelindeki vaka sayısı 18’e yükseldi.

Azerbaycan'da koronavirüs vakası 18’e yükseldi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı korona virüsüyle mücadele Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 2 kişide koronavirüs tespit edildiği duyuruldu. Açıklamada, 2 Azerbaycan vatandaşında yapılan testlerin pozitif çıktığı kaydedildi.

TOPLAM VAKA SAYISI 18'E YÜKSELDİ

Virüs taşıdığı tespit edilen 2 kişinin karantinaya alındığı, sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi. Azerbaycan'da tespit edilen 2 yeni vakanın ardından ülkedeki toplam vaka sayısı yeniden 18’e yükseldi.

Öte yandan Azerbaycan'da daha önce korona virüsten 1 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi ise iyileşmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan koronavirüs

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