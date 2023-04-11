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  4. Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma: 3 Azerbaycan askeri şehit oldu

Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma: 3 Azerbaycan askeri şehit oldu

11.04.2023 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan-Ermenistan sınırında çıkan çatışmada Azerbaycan ordusunun 3 askerinin şehit olduğu belirtildi. Azerbaycan ordusunun misillemede bulunduğu, Ermenistan ordusunun önemli sayıda kayıp verdiği ifade edildi.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma: 3 Azerbaycan askeri şehit oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Gorus ilinin Dığ yerleşim biriminde konumlanan Ermenistan askerlerinin Laçın istikametindeki Azerbaycan mevzilerini yoğun ateş altına aldığı bildirildi.

Açıklamada, Ermenistan ordusunun ateşi sonucu 3 Azerbaycan askerinin şehit olduğu kaydedildi. Azerbaycan ordusunun misillemede bulunduğu belirtildi.

ERMENİSTAN ORDUSU KAYIP VERDİ

Bölgede durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu kaydedildi. Ermenistan basınında çıkan haberlerde de çatışmada Ermenistan ordusunun kayıp verdiği belirtildi. (AA)


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Azerbaycan Ermenistan

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