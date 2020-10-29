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Azerbaycan, Ermenistan’a ait askeri hedefleri imha etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2020 20:13 | Son Güncelleme

Azerbaycan, sivil yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan’a ait askeri hedefleri imha etti.Azerbaycan’ın Ermenistan’ın işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlar başarılı şekilde sürerken, Ermenistan ordusu sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor.

Azerbaycan, sivil yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan’a ait askeri hedefleri imha etti.
Azerbaycan’ın Ermenistan’ın işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlar başarılı şekilde sürerken, Ermenistan ordusu sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun insani ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan’daki sivil yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan’a ait askeri araçların imha edildiği aktarıldı. Bakanlık, imha edilen hedeflere ait görüntüleri paylaştı.

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