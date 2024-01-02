Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli... Doğuş aile pozuna gelen yoruma tepkisiz kalmadı

'Gamsız', 'Bunun Adına Yürek Derler', 'Yalancı' ve 'Yemin Ettim Sana' parçalarıyla bir döneme damga vuran şarkıcı Doğuş eşi ve çocuklarıyla yeni yıl için poz verdi.

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sı olarak tanınan Hoşkedem Hidayetkızı güzelliğiyle beğeni topladı.

"Yeni yılda gerçekten dileğim savaşsız, huzurla, sağlıkla, mutlulukla 2024 gel gel artık kimsenin üzülmediği 1997 gibi gel Allah’ını seversen gel" diyen Doğuş'a bir takipçisi tepki gösterdi.

Bir süre önce eşinin ailesiyle yaşadığı sorunları aşamayınca İstanbul'a geri döndüğü iddia edilen ve boşanma haberleriyle gündeme gelen Doğuş'un aile pozuna bir takipçi "İnsanlar nerede diye müthiş bir şarkı yazan güzel yürekli insana Gazze'de çocuklar ölürken yılbaşı kutlamayı yakıştıramadım, istediğini kadar linçleyebilirsiniz. Doğuş gibi yüreği güzel birine yakışmadı abi yakışmadı, müslüman yılbaşı kutlamaz" yorumunda bulundu.

Doğuş ise bu yoruma "Ah benim güzel kardeşim insanlığa güzel dileklerde bulunmasak daha mı iyi he canım" yanıtını verdi.







