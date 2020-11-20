HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Azerbaycan ordusu 27 sene sonra Ağdam’da

Azerbaycan ordusu 27 sene sonra Ağdam’da

20.11.2020 09:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan ordusu, 27 yıldır sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Ağdam’a yerleşti.Azerbaycan’ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını 44 gün süren çatışmaların ardından geri aldı.

Azerbaycan ordusu, 27 yıldır sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Ağdam’a yerleşti.
Azerbaycan’ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını 44 gün süren çatışmaların ardından geri aldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın ara buluculuğuyla Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan anlaşma gereği Ermenistan’ın Ağdam’ı boşalttığı ve bölgeye Azerbaycan ordusunun yerleştiği bildirildi. Anlaşma gereği, Ermenistan güçlerinin Ağdam’ı 20 Kasım’a kadar tamamen terk etmesi gerekiyordu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi
Çin aşısı Türkiye'de ilk kez vatandaşlar üzerinde denenecekÇin aşısı Türkiye'de ilk kez vatandaşlar üzerinde denenecek
Açıköğretim sınavları başlıyor!Açıköğretim sınavları başlıyor!

En Çok Okunan Haberler

Yasak aşk itirafı! "Evli bir erkekle uzun süre birlikte oldum"

Yasak aşk itirafı! "Evli bir erkekle uzun süre birlikte oldum"

Yangın faciası! Yaşlı çift hayatını kaybetti

Yangın faciası! Yaşlı çift hayatını kaybetti

AB: Türkiye ile ilişkilerde dönüm noktasına yaklaşıyoruz

AB: Türkiye ile ilişkilerde dönüm noktasına yaklaşıyoruz

'Kaşıkçı cinayetine karışanlar, Ritz Carlton'daki olayda da görev aldı'

'Kaşıkçı cinayetine karışanlar, Ritz Carlton'daki olayda da görev aldı'

MasterChef'te iddialı yarışmacıya eleme şoku!

MasterChef'te iddialı yarışmacıya eleme şoku!

Bülent Arınç'tan Demirtaş ve Kavala açıklaması

Bülent Arınç'tan Demirtaş ve Kavala açıklaması

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Diğer Haberler

Süper Loto sonuçları belli oldu! Süper Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Süper Loto sonuçları 19 Kasım 2020!

Çekiliş sonuçları belli oldu! 13 milyon TL'yi aşan ikramiye!

Değeri paha biçilemez! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı tespihi hediye etmek istiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmek istiyor

Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (20 Kasım İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

İzmir'de büyük operasyon! 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

İzmir'de büyük operasyon! 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Diyarbakır'da operasyon! DTK soruşturmasında 19 avukat gözaltına alındı

Çok sayıda avukat gözaltına alındı

Çin'den gelen koronavirüs aşısında aşında yeni gelişme: Türkiye'de ilk kez vatandaşlar üzerinde denenecek

Çin aşısı Türkiye'de ilk kez vatandaşlar üzerinde denenecek

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.