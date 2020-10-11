HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Azerbaycan ordusu Ermenistan’a ait hedefleri imha etti

Azerbaycan ordusu Ermenistan’a ait hedefleri imha etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 10:20 | Son Güncelleme

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, gece boyunca saldırılarını sürdüren Ermenistan ordusu birliklerinin hedeflerinin vurulduğunu açıkladı.Ermenistan ordusu insani ateşkese rağmen gece boyunca sivil bölgelere saldırılarını sürdürdü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, gece boyunca saldırılarını sürdüren Ermenistan ordusu birliklerinin hedeflerinin vurulduğunu açıkladı.
Ermenistan ordusu insani ateşkese rağmen gece boyunca sivil bölgelere saldırılarını sürdürdü. Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusunun saldırı girişimlerini önledi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, gece boyunca süren karşı saldırılarda Ermeni birliklerinin vurulduğunu, Ermenistan ordusuna ait askeri araçların imha edildiğini duyurdu. Azerbaycan ordusunun karşı saldırısı sonucu Ermenistan ordusuna ait 5 tane T-72 tankı, 6 tane D-20 ve D-30 obüs, 5 mühimmat yüklü araç, 11 askeri araç, 3 BM-21 "Grad" roketatar, 5 2S1 "Gvozdika" obüs, 8 hava savunma sistemi ve radar istasyonu imha edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
8 yaşındaki Salih'ten güzel haber! İlaçlar işe yaradı8 yaşındaki Salih'ten güzel haber! İlaçlar işe yaradı
İşte şam tatlısının tarifi...İşte şam tatlısının tarifi...
En Çok Okunan Haberler
Acı haber gece yarısı geldi! 1 askerimiz şehit düştü
Acı haber gece yarısı geldi! 1 askerimiz şehit düştü
Salgının başından bu yana en yüksek rakam
Salgının başından bu yana en yüksek rakam
PKK'dan kirli oyun! Sosyal medyadan bu paylaşımı yaptılar
PKK'dan kirli oyun! Sosyal medyadan bu paylaşımı yaptılar
PKK'ya büyük şok! Sincar'da anlaşma imzalandı
PKK'ya büyük şok! Sincar'da anlaşma imzalandı
Urfalı Hikmet yarışmaya damga vurdu! Bakan paylaşım yaptı
Urfalı Hikmet yarışmaya damga vurdu! Bakan paylaşım yaptı
Yalnızca 12 gün görebilmişti! Elif Su büyüdü
Yalnızca 12 gün görebilmişti! Elif Su büyüdü
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı
Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı
Meteoroloji'den 4 il için lodos ve kum fırtınası uyarısı
Meteoroloji'den 4 il için lodos ve kum fırtınası uyarısı
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Diğer Haberler
Adana'da 3 ayda 1020 dilenci yakalandı
Adana'nın 'Antonio Banderas'ı yakalandı
Gün ışığına çıkamayan 8 yaşındaki Salih'ten güzel haber
8 yaşındaki Salih'ten güzel haber! İlaçlar işe yaradı
İskenderun'da gergin gece! Sokakta nöbet tuttular
İlçede gergin gece! Sokakta nöbet tuttular
Bursa'da korona halayındaki gelin ve damada ceza
Bursa'da korona halayına ceza
11 aday yarışacak! KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı
11 aday yarışacak! KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı
İzmir açıklarında deprem (AFAD-Kandilli son deprmler)
İzmir açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.