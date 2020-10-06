HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Azerbaycan ordusu, Ermenistan’a ait tankları ve mühimmatları ele geçirdi

Azerbaycan ordusu, Ermenistan’a ait tankları ve mühimmatları ele geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 21:15 | Son Güncelleme

Azerbaycan’ın Ermenistan’ın işgalindeki topraklarını kurtarmaya yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda Azerbaycan ordusu, Ermenistan birliklerine ait çok sayıda tank ve mühimmatı ele geçirdi.Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını geri almaya yönelik Ermenistan’a karşı yürüttüğü operasyonlar devam ediyor.

Azerbaycan’ın Ermenistan’ın işgalindeki topraklarını kurtarmaya yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda Azerbaycan ordusu, Ermenistan birliklerine ait çok sayıda tank ve mühimmatı ele geçirdi.

Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını geri almaya yönelik Ermenistan’a karşı yürüttüğü operasyonlar devam ediyor. Azerbaycan ordusu işgalden kurtardığı alanlarda Ermenistan ordusuna ait çok sayıda tank ve mühimmat ele geçirdi. Ele geçirilen tank ve mühimmatların görüntüsü Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Görüntülerde mevzilerinden kaçan Ermenistan askerlerine ait mermiler, toplar ve tanklar yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Makam odasında mastürbasyon skandalı!
5 terörist etkisiz hale getirildi5 terörist etkisiz hale getirildi
İstikşafi ne demek? İstikşafi görüşme ne anlama gelir? İstikşafi ne demek? İstikşafi görüşme ne anlama gelir?
En Çok Okunan Haberler
Son Dakika... Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti
Son Dakika... Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti
Şoke eden olay! Kocası hamile sevgilisiyle kendi öz babasını evlendirdi
Şoke eden olay! Kocası hamile sevgilisiyle kendi öz babasını evlendirdi
'Cuma namazı' sorusu Ekrem İmamoğlu'nu kızdırdı
'Cuma namazı' sorusu Ekrem İmamoğlu'nu kızdırdı
Bu uyarı tüm İstanbullulara: 70-80 gün kaldı, acilen...
Bu uyarı tüm İstanbullulara: 70-80 gün kaldı, acilen...
Mastürbasyon yaparken yakalanmıştı! Kendini böyle savundu
Mastürbasyon yaparken yakalanmıştı! Kendini böyle savundu
Ankara'dan yola çıktılar! Bu fotoğraflar servis edildi
Ankara'dan yola çıktılar! Bu fotoğraflar servis edildi
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Otobüste maske tartışması! Kadın tokat attı, adam tükürerek karşılık verdi
Otobüste maske tartışması! Kadın tokat attı, adam tükürerek karşılık verdi
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
İstanbul'un göbeğinde kalaslı dehşet! Beş lirayı beğenmeyince olanlar oldu
İstanbul'un göbeğinde kalaslı dehşet! Beş lirayı beğenmeyince olanlar oldu
Antalya'da korkunç olay! Cesedi beton zeminde bulundu
Antalya'da korkunç olay! Cesedi beton zeminde bulundu
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Koronavirüsü yenen KOAH hastası alkışlarla taburcu oldu
Koronavirüsü yenen KOAH hastası alkışlarla taburcu oldu
İstanbul'un simgelerinden Galata Kulesi ziyarete açıldı
İstanbul'un simgelerinden Galata Kulesi ziyarete açıldı
MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
5 terörist etkisiz hale getirildi
Bursa'da ekipleri şoke eden olay! Küçük çocuğu alevlerin arasında ayaklarından zincirli halde buldular
Küçük çocuğu alevlerin arasında zincirli halde buldular
Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Komisyonu'nun Türkiye raporuna sert tepki: Reddediyoruz
Türkiye'den Doğu Akdeniz'le ilgili rapora sert tepki
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.