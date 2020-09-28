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Azerbaycan, Talış köyü çevresindeki stratejik noktaları Ermeni güçlerden temizledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 09:18 | Son Güncelleme

Azerbaycan ordusunun Talış köyü çevresindeki stratejik noktaları Ermeni güçlerden temizlediği bildirildi.Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinden kurtarılan stratejik tepelerden hareket eden Azerbaycan ordu birliklerinin karşı saldırısının devam ettiği duyuruldu.

Azerbaycan ordusunun Talış köyü çevresindeki stratejik noktaları Ermeni güçlerden temizlediği bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinden kurtarılan stratejik tepelerden hareket eden Azerbaycan ordu birliklerinin karşı saldırısının devam ettiği duyuruldu. Talış köyünün etrafındaki birçok stratejik tepelerin işgalci Ermeni güçlerinden temizlendiği ve düşmanın ağır kayıplar verdiği bildirildi. Açıklamada, Ermeni ordusuna mevzilere füze, top ve hava saldırıları gerçekleştiren Azerbaycan ordusunun düşmanı geri çekilmek zorunda bıraktığı aktarıldı.

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