Azerbaycan ve Ermenistan geçici “insani ateşkes” konusunda anlaştı

Azerbaycan ve Ermenistan 26 Ekim Pazartesi saat 08.00’den itibaren geçici “insani ateşkes” yapılması konusunda anlaştı. Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, ayrıca 29 Ekim’de Cenevre’de bir araya gelecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 24 Ekim 2020’de Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen E. Biegun ile bir araya gelerek, ülkelerinin 10 Ekim’de Moskova’da kararlaştırılan insani ateşkesi uygulama ve buna uyma konusundaki kararlılığını yineledi. İnsani ateşkes 26 Ekim 2020’de yerel saatle 08:00’de yürürlüğe girecek. ABD, Ermenistan ve Azerbaycan’ı Dağlık Karabağ sorununun barışçıl çözümüne yaklaştırmak için Dışişleri Bakanları ve Minsk Grubu Eş Başkanları arasında yoğun müzakereleri kolaylaştırdı” denildi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna A. Naghdalyan ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan’ın 26 Ekim Pazartesi saat 08.00’dan itibaren insani ateşkes konusunda anlaştığını duyurdu.