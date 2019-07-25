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Azerbaycan’da eğitim uçuşu yapan savaş uçağı düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 09:59 | Son Güncelleme

Azerbaycan’da eğitim uçuşu için havalanan MiG-29 savaş uçağı düştü.Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün yerel saatle 22.00’de, gece eğitim uçuşları düzenleyen Hava Kuvvetlerine bağlı MiG-29 uçağı ile iletişimin aniden kesildiği ve radardan kaybolduğu belirtildi.

Azerbaycan’da eğitim uçuşu için havalanan MiG-29 savaş uçağı düştü.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün yerel saatle 22.00’de, gece eğitim uçuşları düzenleyen Hava Kuvvetlerine bağlı MiG-29 uçağı ile iletişimin aniden kesildiği ve radardan kaybolduğu belirtildi. Savaş uçağının bir hava kazası sonucu Hazar Denizi’ne düştüğünün tahmin edildiği açıklandı.
Yetkililer, pilotu aramak ve kurtarmak için hemen harekete geçildiğini ve Savunma Bakanı tarafından görevlendirilen komisyonun kazanın nedenini araştırmaya başladığını vurgulandı.

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